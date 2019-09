Un proyecto europeo de 1,2 millones para biotecnología y algas Martes, 17 septiembre 2019, 03:22

Ignacio Albert y Fidel Delgado pusieron en marcha en 2012 la empresa Neoalgae, dedicada a la biotecnología de microalgas, y que cuenta con una planta de cultivo y extracción en Gijón y otra planta en Almería. Trabaja en ella un equipo de 16 personas que este año prevé facturar unos 800.000 euros.

A su constante innovación sumó hace unos días una excelente noticia: van a liderar durante los próximos tres años un nuevo proyecto europeo Life, que contará con 1,2 millones de presupuesto (de los que 700.000 euros son aportados por la UE) y en el que participan también Endesa y el Centro Tecnológico Agroalimentario Extremadura CTAEX. El objetivo, la creación de bioestimulantes con efecto biocida a partir de microalgas. Los nuevos productos serán testados en cultivos de tomate y maíz y reducirán el uso de pesticidas en un 56%. El título del proyecto es 'MicroAlGae with ARomatic plants as Biostimulants with Biocide Effect'.

Mientras, Neolgae mantiene sus proyectos de uso de elementos extraídos de las microalgas para cosmética, productos nutracéuticos, alimentarios y agrarios.