«Proyecto Hombre es y será mucho más que Floro» Luis Manuel Flórez, 'Floro', junto a su sustituto, Julio Jonte. / CAROLINA SANTOS La entidad aborda como grandes retos el cambio de presidente, el crecimiento del programa Reciella y la adicción sin sustancias AIDA COLLADO GIJÓN. Sábado, 5 enero 2019, 03:14

«Proyecto Hombre es y será mucho más que Floro». Lo dice él mismo, Luis Manuel Flórez, convencido de la fortaleza de la entidad y de que «el tren ha de seguir en marcha aunque uno se baje, porque eternizarse nunca es bueno». Sin embargo, la primera vez que pidió al que ya es su sucesor, Julio Jonte, que asumiera las riendas de la ONG, este se negó. Y no es reprochable. El listón «está muy alto», como se empeñan en recordarle cada día al flamante presidente por la calle. Al final, Floro se salió con la suya y le convenció de que nadie sería mejor maquinista. Desde esta semana, es Jonte quien firma los papeles, aunque a su derecha se sienta -y así lo hará durante aproximadamente seis meses, cuando finalmente se jubile- el que ha sido la cara visible de la organización desde su nacimiento. «Estamos en un proceso de cambio, vivimos en una sana, controlada y gran ambigüedad», bromea el veterano.

Donde no hay dudas es en el camino a seguir. La sociedad gijonesa ha cambiado mucho y hoy Proyecto Hombre no ha de sacudirse el miedo para comenzar a atender a trescientos heroinómanos, como en sus comienzos. Hoy, los retos son otros. Están en el hachís, «percibido por la juventud como menos perjudicial que el tabaco». En las adicciones sin sustancias, al juego o a las nuevas tecnologías, donde las apuestas deportivas por internet están haciendo estragos. O en la atención a los más jóvenes, con el programa Reciella, que no para de crecer.

Para este, pidieron por activa y por pasiva un local en Gijón, que nunca llegó. «Hubo un momento en el que un centenar de personas tenían que desplazarse a Oviedo, con el coste y la dificultad que eso supone», explica Jonte. Ahora, a estos jóvenes y a sus familias les atienden en la sede de Proyecto Hombre en El Natahoyo, aunque su objetivo inicial era «conseguir para ellos un lugar específico y ajeno al de adultos». Por eso, se plantean habilitar una sala, con una entrada diferenciada a la principal, para estos adolescentes que no se identifican con los tratamientos de desintoxicación para adultos del centro.

Julio Jonte, que toma el relevo, pide «solidez en el apoyo», «flexibilidad» y «menos burocracia»

Reciella suma ya más de 200 usuarios y será, en parte, el culpable de que el número de atenciones, tal y como prevén el antiguo y el actual presidente, «crezca seguro». Serán más de las 865 registradas en 2017.

Estos no son los únicos desafíos a los que se enfrenta Proyecto Hombre en su nueva etapa. A Julio Jonte le gustaría, «como a todas las entidades supeditadas a la política de subvenciones», disfrutar de una sensación certera de continuidad. Por eso pide «solidez en el apoyo» de las instituciones, para que la organización pueda plantearse proyectos a medio plazo.

La ONG siempre ha mantenido una «buena relación» con la administración, «un trato de igualdad y lealtad» que quiere mantener. Aunque no niega que «ha habido un incremento muy grande de la burocracia, que lo ha complicado todo mucho y en vez de agilizar los procesos los ha hecho más complejos y ha incrementado nuestra carga de trabajo». Jonte aspira a «recuperar el trato personal», también con las instituciones, para ganar flexibilidad. Aunque lo cortés no quita lo valiente: «Hemos tenido la suerte de reencontrarnos con la grandeza de la palabra 'política'. Siempre hemos trabajado desde el consenso», matiza.