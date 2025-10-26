El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Zona por la que pasará el metrotrén hasta Cabueñes. E. C.

El proyecto del metrotrén a Cabueñes se encarece hasta 2,29 millones por el encargo de más estudios

Adif, sin previsión de inicio para la obra, ha tramitado el segundo modificado desde 2019 para monitorizar cambios en acuíferos

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Domingo, 26 de octubre 2025, 08:34

Comenta

La prolongación del túnel del metrotrén hasta Cabueñes sigue viva al menos en la fase de redacción del proyecto para su construcción. Adif asegura ... que a día de hoy no puede facilitar previsiones para el inicio de una obra que supondrá añadir al trazado ya construido, que atraviesa la ciudad desde el Museo del Ferrocarril hasta Justo del Castillo, 2.650 metros que permitirán llevar el servicio ferroviario hasta el Hospital de Cabueñes, con una estación intermedia en el campus universitario.

