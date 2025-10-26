El proyecto del metrotrén a Cabueñes se encarece hasta 2,29 millones por el encargo de más estudios

La prolongación del túnel del metrotrén hasta Cabueñes sigue viva al menos en la fase de redacción del proyecto para su construcción. Adif asegura ... que a día de hoy no puede facilitar previsiones para el inicio de una obra que supondrá añadir al trazado ya construido, que atraviesa la ciudad desde el Museo del Ferrocarril hasta Justo del Castillo, 2.650 metros que permitirán llevar el servicio ferroviario hasta el Hospital de Cabueñes, con una estación intermedia en el campus universitario.

El administrador ferroviario destaca que en la actualidad se sigue trabajando en la redacción del proyecto que comprende el diseño del nuevo tramo de túnel ferroviario cuya construcción tiene un coste de 202,4 millones de euros y un plazo de ejecución de más de dos años (26,5 meses). LA EMA está muy pendiente del arranque de esta actuación porque condiciona la parte más el este de la obra que ya ha empezado a ejecutar para ampliar sus redes en la Pecuaria.

El contrato que da soporte a este proyecto se adjudicó en 2019 a la empresa Ingeniería Especializada Obra Civil e Industrial S. A., del Grupo Acciona por un importe con IVA de 1,64 millones. En este momento ya va por su segundo modificado, el cual se materializó el pasado septiembre, para dedicar 457.107 euros más a nuevos estudios hidrogeológicos que serán dirigidos por una asistencia técnica que, durante cinco años (60 meses), se encargará del seguimiento piezométrico. Esto último se traduce en la monitorización con sensores para detectar alteraciones en las aguas subterráneas de la zona. Adif ha hecho el encargo a la ingeniería estatal Ineco, que a su vez subcontratará esta labor a la misma empresa especializada que hará a partir de noviembre los sondeos en el Muro.

El primer modificado fue en 2020, sumando otros 187.852 euros, y se justificó para realizar toda la tramitación ambiental y cambiar el método constructivo de tuneladora a pantallas, a excepción de un tramo excavado a cielo abierto.

Con los dos modificados de contrato, el de 2020 y el de septiembre de 2025, el proyecto para llevar el metrotrén hasta Cabueñes ha elevado su coste a 2,29 millones de euros. A esa factura hay que añadir otros 855.000 euros que se pagaron entre 2007 y 2009 a la ingeniería Aepo para redactar un proyecto que afectaba a este mismo ámbito y que vino precedido de un estudio informativo de Ineco.

Explica Adif que los trabajos de hidrogeología recientemente contratados se realizan en paralelo a la redacción del proyecto. El objetivo de estos trabajos adicionales es realizar un análisis y seguimiento hidrogeológico de la zona, tal y como establece la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que se emitió en febrero de 2024 y que caduca en 2028 con opción a una única prórroga hasta 2030.

Hay que tener en cuenta que el desarrollo de esta obra tendrá que incorporar numerosas medidas correctoras para minimizar el impacto sobre los acuíferos y cauces fluviales a lo largo del trazado, así como atenuar los ruidos de unas obras que se ejecutarán en las inmediaciones del principal hospital gijonés. También deberá tener especial cuidado con el entorno protegido de la Universidad Laboral y preservar la Escuela de Ingenieros por estar en un área propensa a inundaciones.

En junio se cumplieron 20 años del acuerdo entre tres gobiernos socialistas, con Magdalena Álvarez de ministra de Fomento, en que se decidió extender el servicio ferroviario del metrotrén hasta Cabueñes.

Ampliar

Detalle del trazado

La alternativa seleccionada por Adif para prolongar en algún momento el metrotrén hasta Cabueñes consiste en la ejecución del túnel al abrigo de muros pantalla y losas de cubierta con un tramo de 490 metros en una zona libre de viviendas e infraestructuras entre el Intra y la Laboral. Todas las actuaciones se realizarán desde la superficie.

El trazado en planta comienza en las inmediaciones del arroyo de San Miguel, en la confluencia de las avenidas de Justo del Castillo y la avenida de Albert Einstein, como continuación del tramo correspondiente a la estación de Bernueces. El eje del trazado enlaza con el túnel existente para girar 90 grados hacia la izquierda para situarse bajo la avenida principal del campus frente al edificio departamental oeste de la EPI (punto kilométrico 700 aproximadamente), donde se dispone la primera de las estaciones que dará servicio al campus universitario gijonés, que tendrá 258 metros de longitud.

A partir de este punto la traza, tras pasar entre los Aularios Norte y Sur, girar a 45 grados con un radio de 315 metros, también hacia la izquierda discurriendo junto a los campos de fútbol del campus universitario. A continuación el trazado gira 45 grados esta vez hacia la derecha, con un radio de 315 metros, para tomar la alineación de la avenida de la Pecuaria junto al Intra-Uned, al norte de la Laboral, y tras pasar por la urbanización Caserío de Antoxana y la Universidad Laboral llegar junto al Tanatorio, donde se dispone la estación término del Hospital de Cabueñes (314,29 metros de largo).