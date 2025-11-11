La redacción del proyecto para reanudar la obra de Cabueñes en Gijón costará la mitad de lo previsto: un millón de euros

Nuevo paso para desbloquear el proyecto de ampliación del Hospital Universitario de Cabueñes (CAHU), cuyas obras están inactivas desde que la Consejería de Salud ... decidió, de manera unilateral, rescindir el contrato con las constructoras FCC y Los Álamos el pasado mes de enero. Después de ese parón, se decidió replantear los proyectos básicos y de ejecución de las obras para que contemplara una serie de mejoras, entre las que se encuentra dotar de una planta más al edificio. Para agilizar los tiempos, la licitación del contrato –presupuestado en casi dos millones de euros– se delegó en Tragsatec, empresa pública que acaba de hacer pública su propuesta de adjudicación.

Tras valorar las dos ofertas presentadas, la que ha obtenido mayor puntuación es la que firman los estudios de arquitectura Norniella, asturiano, y Pinearq, barcelonés. Ambas se presentaron al concurso formando la UTE CAHU Pinearq-Estudio Norniella.

La suya fue la mejor oferta económica. Tanto, que fue considerada «anormalmente baja» y se le instó a que aportar documentación añadida para justificar ese precio, tras lo que pasó a ser considerada «viable». Entre otras cuestiones, porque ambos estudios aportan medios propios ya amortizados «que inciden en un menor coste asociado en la ejecución del servicio y menores gastos de estructura y funcionamiento». Además, documentaron su «dilatada experiencia en el diseño de tipologías edificatorias similares a la ofertada», lo que justifica «un ahorro en la prestación de una parte importante del servicio».

El contrato había salido a licitación el pasado verano con un presupuesto total de 1.988.412 euros (IVA incluido). La UTE asturcatalana presentó una oferta por 1.004.148 euros. La de Planho Consultores –el otro estudio de arquitectura que optaba al encargo, con sede en Sevilla– rozaba el millón y medio de euros, situándose también por debajo del precio de licitación. La diferencia entre ambas ofertas (excluyendo el IVA) era de casi un 32%, de ahí que la de la UTE incurriera en baja temeraria (se considera que una oferta es anormalmente baja cuando la diferencia con respecto a la otra supera el 30%).

El precio ha sido precisamente el elemento que ha hecho inclinarse la balanza hacia la UTE CAHU Pinearq-Estudio Norniella, que ha obtenido con ella la máxima puntuación de los técnicos de Tragstec teniendo en cuenta el criterio de coste-eficacia. En los criterios evaluables mediante juicio de valor, la mejor puntuada había sido la otra propuesta, la de Planho Consultores. Sin embargo, la suma total de puntos otorga 88 a la UTE que se propone como adjudicataria y 76,72 a la propuesta del estudio sevillano.

Ocho meses de plazo

Tragsatec da ahora diez días de plazo a CAHU Pinearq-Estudio Norniella para que constituya la garantía prevista en la licitación (82.987 euros) y aporte la documentación exigida para la adjudicación del contrato. El plazo para presentar el nuevo proyecto básico, el proyecto de ejecución y el estudio de seguridad y salud de las obras de ampliación y reforma del Hospital de Cabueñes es de ocho meses.

En los pliegos de la licitación se apuntaba pricipios de diciembre como inicio del plazo de ejecución del encargo. De esta forma, el nuevo proyecto básico para la ampliación del hospital de referencia del Área Sanitaria V debería estar listo en agosto de 2026. Después, aún habría que licitar los trabajos de construcción y adjudicarlos, antes de volver a ver actividad en el nuevo bloque que albergará, entre otros servicios, consultas, quirófanos, hospitales de día o las urgencias.

Desde que paralizó las obras de ampliación, la Consejería de Salud siempre ha manifestado que la intención es que esos trabajos se retomen a lo largo de 2026.