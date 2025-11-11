El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Aspecto que presenta la zona del Hospital de Cabueñes sometido a ampliación y cuyas obras están paralizadas desde enero. Arnaldo García

La redacción del proyecto para reanudar la obra de Cabueñes en Gijón costará la mitad de lo previsto: un millón de euros

La UTE formada por el estudio asturiano Norniella y el barcelonés Pinearq se hace con el encargo para continuar con los trabajos en Gijón tras justificar su baja temeraria

Laura Mayordomo

Laura Mayordomo

Gijón

Martes, 11 de noviembre 2025, 00:41

Comenta

Nuevo paso para desbloquear el proyecto de ampliación del Hospital Universitario de Cabueñes (CAHU), cuyas obras están inactivas desde que la Consejería de Salud ... decidió, de manera unilateral, rescindir el contrato con las constructoras FCC y Los Álamos el pasado mes de enero. Después de ese parón, se decidió replantear los proyectos básicos y de ejecución de las obras para que contemplara una serie de mejoras, entre las que se encuentra dotar de una planta más al edificio. Para agilizar los tiempos, la licitación del contrato –presupuestado en casi dos millones de euros– se delegó en Tragsatec, empresa pública que acaba de hacer pública su propuesta de adjudicación.

