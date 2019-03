El PSOE acusa a Foro de «volver a la carga» con las dietas a concejales liberados César González. / AURELIO FLÓREZ Advierte de que votará en contra de cambios en los estatutos de las empresas municipales que permitan la existencia de «sobresueldos» M. MORO GIJÓN. Viernes, 15 marzo 2019, 02:53

El concejal socialista César González adelantó ayer que su grupo votará en contra de cualquier intento de introducir en los estatutos de las empresas municipales, en trámite de modificación, que los concejales liberados o semiliberados puedan cobrar dietas por asistir a las reuniones de los consejos de administración. «No vamos a apoyar bajo ningún concepto los sobresueldos y que se cobre dos veces por realizar un mismo trabajo», advirtió.

El PSOE sospecha que Foro «pretende volver a la carga» con este asunto después de haberlo llevado a los tribunales por la vía contenciosa y mercantil y haber perdido en ambos casos. Se basa para su acusación en la incorporación de una coletilla que no aparecía en los estatutos anteriores que afecta a las retribuciones de los miembros del consejo de administración. Y eso que, según remarcó, no existe ningún precepto legal que obligue a que lo haga. Dicha adición dice literalmente «el cargo de administrador es retribuido. Los/as consejeros/as, secretario/a y vicesecretarios/as percibirán únicamente dietas por asistencia, en la cuantía que determine la Junta General», lo que interpreta González como» una maniobra del gobierno municipal de Foro para volver a cobrar dietas con independencia de si ya se recibe o no una retribución como concejal».

También quiso recordar que en el mandato anterior los concejales de Foro «se llevaron un sobresueldo de 55.000 euros en dietas por asistencia a los consejos» y que, a propuesta del grupo socialista, el Pleno municipal aprobó un acuerdo para que los concejales liberados no perciban estas dietas y evitar que existiera ese sobresueldo.

Después de aquello, el equipo de gobierno de Foro llevó entonces el asunto de las dietas de los concejales a los tribunales. González recordó que ahora existen dos sentencias del Juzgado Contencioso Administrativo, ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), y del Juzgado Mercantil, que afirman que «no hay obligación de cobro de dietas por parte de los miembros del consejo de administración» de las empresas municipales.

Asesoría externa

Preguntado por esta cuestión, el presidente de sociedades municipales como EMTUSA y Emulsa, el concejal Esteban Aparicio, explicó que la reforma de los estatutos de las sociedades municipales lo lleva una asesoría externa que contrató otro área del Ayuntamiento de Gijón. «Por lo que yo sé se trata simplemente de adaptar los estatutos a las sucesivas reformas legales. Y, además, se debate en la Comisión de Hacienda», concluyó Aparicio.