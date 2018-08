El PSOE cree que las medidas van «por el buen camino» y Xixón duda de su aplicación IU urge la aprobación de los planes de movilidad local y regional y Ciudadanos reclama una legislación ambiental autonómica «exigente» I. V. GIJÓN. Viernes, 3 agosto 2018, 02:28

El concejal socialista César González consideró que las medidas recogidas en el nuevo protocolo «van por el buen camino tanto en lo que respecta a la reducción de velocidad como a la rebaja del precio del autobús. Me parece una apuesta decidida por combatir las emisiones en días de alta contaminación». Señaló no obstante que, al tratarse de acciones para situaciones de emergencia, «lo deseable es que se apliquen lo menos posible». Y confió en el trabajo de las administraciones para reducir las ocasiones en las que debería entrar en vigor el protocolo. «La verdadera lucha es esa, la que hay a diario para que no haya esa contaminación».

David Alonso, de Xixón Sí Puede, manifestó sus dudas cuando para la activación del protocolo se tomarán como base las mediciones realizadas en estaciones como la de la avenida de la Argentina, «cuyos datos están en tela de juicio por su ubicación», y lamentó que no se tengan en cuenta por ejemplo los de la estación móvil instalada por el Ayuntamiento en El Lauredal. Advirtió además de la escasez de «recursos humanos que garanticen el cumplimiento» de las restricciones establecidas en el protocolo y se preguntó si «existe realmente voluntad política para tomar las medidas referentes a la producción industrial».

Desde IU, Aurelio Martín consideró positivo que además de la industria «se tenga en cuenta que otra de las claves de la contaminación son los coches» y consideró que «ahora la clave es que las medidas se pongan en práctica». Añadió que más allá de las actuaciones en días de alta contaminación «es importante cambiar esa realidad, y eso se logra aprobando los planes de Movilidad local y regional, haciendo un seguimiento de las inversiones prometidas por Arcelor y revisando las autorizaciones ambientales».

José Carlos Fernández Sarasola, de Ciudadanos, ve «razonables» las medidas, pero pide que Asturias «se dote de una vez de una legislación propia en la materia, más exigente que la establecida a nivel nacional».