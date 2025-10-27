El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Obras para mejorar la accesibilidad en la avenida de Schulz, en Gijón, a la altura de lca lle Bobes. E. C.

El PSOE critica las obras en la avenida de Schulz en Gijón: «Son una chapuza»

«El concejal Gilberto Villoria tiene que cambiar su método de trabajo porque con el actual está creando auténticas gincanas por la ciudad», afirma José Ramón Tuero

E. C.

Gijón

Lunes, 27 de octubre 2025, 19:25

Comenta

Las obras para mejorar la accesibilidad en las aceras de la avenida del Schulz, en Gijón, han sido duramente criticadas por el Grupo Municipal Socialista: «Son una chapuza», aseguró el concejal José Ramón Tuero, que anunció que llevará este asunto a la próxima Comisión de Obras Públicas. El edil instará al gobierno local a realizar en una sola fase dichos trabajos. «No tiene sentido dividirlos por fases. Las vecinas y vecinos tienen que padecer las consecuencias y ya han manifestado su malestar, sin ir más lejos, a través de las numerosas quejas registradas formalmente en el Ayuntamiento, bien a través de la web o de forma presencial», señaló.

Dice Tuero que dichas obras «son un ejemplo de chapuza y descontrol. El concejal Gilberto Villoria tiene que cambiar su método de trabajo porque con el actual está creando auténticas gincanas por la ciudad».

El concejal también exigió la reparación inmediata del aparcamiento multimodal de La Calzada que vuelve a presentar un firme levantado por problemas con el drenaje y las mallas de goma. «Es la cuarta vez en tres años que hay que intervenir porque no son capaces de ejecutar una obra en condiciones.

Deterioro en el aparcamiento multimodal de La Calzada.

En mayo de 2025, cuando el gobierno local reinauguró el aparcamiento, afirmó que los problemas quedarían resueltos definitivamente y lo cierto es que lo único que hicieron fue disimularlos con parches durante una temporada; la realidad es que los problemas, como vemos, siguen estando ahí», insistió.

