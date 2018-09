El PSOE encara sus primarias en busca de un candidato de unidad Iván Fernández Ardura, secretario general del PSOE en Gijón. / CITOULA Los militantes llaman al «consenso» para aprovechar el espacio que deja Moriyón con su «huida» a la política regional Ó. PANDIELLO GIJÓN. Miércoles, 12 septiembre 2018, 02:18

La militancia gijonesa del PSOE se reunió ayer en la Casa del Pueblo para preparar unas primarias que marcarán el futuro a corto plazo del partido. Un partido acostumbrado a gobernar en Gijón y que espera volver a hacerlo después de siete años con Moriyón al frente del Ayuntamiento. Los socialistas, por tanto, aludieron ayer a la búsqueda de un candidato de «unidad y consenso», una figura que pueda poner de acuerdo a los militantes y, sobre todo, la capacidad para seducir al electorado gijonés.

La realidad, sin embargo, no parece apuntar a la presencia de un solo candidato para las primarias, que se celebrarán a doble vuelta en dos domingos: el 21 y el 28 de octubre. Pese a que ningún nombre se postuló oficialmente como candidato a la alcaldía, varios nombres que circularon en los corrillos durante la tarde. Algunos que ya llevan sonando varias semanas, como Ana Puerto, Ana González o José Antonio Gamón y otros que ahora comienzan a coger fuerza como Tino Vaquero, presidente local de la Cruz Roja o Alberto Ferrao, secretario de Educación y Cultura de la formación.

Pese al baile de nombres que ya circula entre los militantes, el secretario general del partido en Gijón, Iván Fernández Ardura, subrayó ayer la necesidad de «trabajar juntos para escoger a la mejor persona y así poder estar a la altura del cambio que se reclama en la ciudad». Ardura también instó, al igual que varios de sus compañeros, a que el perfil escogido «tenga prestigio, experiencia y conocimiento de la administración».

Llegada de Álvaro Muñiz

Durante la reunión, a la que no acudió el portavoz socialista en el Ayuntamiento José María Pérez, también se habló sobre la nueva incorporación de Foro como posible candidato a la alcaldía, Álvaro Muñiz. «Hubo de todo. Compañeros que no creen que cuente con el suficiente prestigio político y otros que piensan que puede ser un buen candidato. De todas formas, nos centramos más en lo nuestro y no en lo de los demás», explicó Ardura tras el encuentro.

A la que sí se aludió fue a la «huida» de Carmen Moriyón hacia la política regional, un hueco que tiene que ser aprovechado para retomar la alcaldía. Todo ello, según defendieron algunos militantes que tomaron la palabra durante el acto, «llegando a acuerdos con otros partidos para poder gobernar». Algo que no llegó a ocurrir durante la presente legislatura.