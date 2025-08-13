El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La portavoz socialista Carmen Eva Pérez.

El PSOE de Gijón juzga incongruente «diluir las políticas de juventud en tres concejalías»

Recordó que Juventud pasa a depender de la Concejalía de Relaciones Institucionales, encabezada por Jorge González-Palacios, y deja de depender de la edil de Cultura, Montserrat López Moro

E. C.

Gijón

Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:00

La portavoz del PSOE, Carmen Eva Pérez, criticó ayer que la reorganización de competencias en materia de juventud por parte de Foro «es una muestra ... más de que nunca ha estado entre sus prioridades». Así lo indicó durante la visita de su partido a la Feria. En esta misma línea, se quejó de la ausencia, a su modo de ver, de políticas de juventud. Sobre la reorganización de competencias, incidió en que no se incluyó en el primer reparto y ahora este cambio «solo responde a intereses de partido, a la resolución de un conflicto interno, no a una estrategia para impulsar el área».

