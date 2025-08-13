El PSOE de Gijón juzga incongruente «diluir las políticas de juventud en tres concejalías»

La portavoz del PSOE, Carmen Eva Pérez, criticó ayer que la reorganización de competencias en materia de juventud por parte de Foro «es una muestra ... más de que nunca ha estado entre sus prioridades». Así lo indicó durante la visita de su partido a la Feria. En esta misma línea, se quejó de la ausencia, a su modo de ver, de políticas de juventud. Sobre la reorganización de competencias, incidió en que no se incluyó en el primer reparto y ahora este cambio «solo responde a intereses de partido, a la resolución de un conflicto interno, no a una estrategia para impulsar el área».

Sobre ello, recordó que Juventud pasa a depender de la Concejalía de Relaciones Institucionales, encabezada por Jorge González-Palacios, y deja de depender de la edil de Cultura, Montserrat López Moro.

Ni albergue ni residencia

«Las competencias del director de Juventud y Educación se diluyen en tres concejalías», denunció en alusión a Educación, Cultura y Relaciones Institucionales. «Tendrán que aclarar esta nueva reordenación de competencias tanto desde el punto de vista orgánico como presupuestario porque es incongruente», juzgó. Unido a ello, remarcó que no hay ni albergue juvenil, ni residencia de estudiantes, además de que, a su juicio, no se fomenta la participación y el asociacionismo ni permiten el acceso a las pistas de los colegios para el juego libre de infancia y juventud.

En el mismo tono crítico con la política de juventud se manifestó en redes sociales el secretario general del PSOE de Gijón, Monchu García.