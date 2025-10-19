El PSOE de Gijón pide actuar contra la aparición de ratas en zonas céntricas de la ciudad «La realidad es que el servicio de desratización de Emulsa no funciona y es urgente buscar una solución», reclama el concejal socialista José Ramón Tuero

E. C. Domingo, 19 de octubre 2025, 19:51 | Actualizado 20:07h. Comenta Compartir

El PSOE de Gijón denunció este domingo, por boca de su concejal José Ramón Tuero, la aparición de ratas en zonas céntricas de la ciudad, como el entorno de la plazuela de San Miguel y reclamó un plan de choque al Ayuntamiento para abordar este problema. Tuero exigió al concejal de Medio Ambiente, Rodrigo Pintueles, «un mayor esfuerzo a la hora de afrontar la desratización de la ciudad». «Este es un tema recurrente, que ya hemos denunciado varias veces, pero la realidad es que el servicio de desratización de Emulsa no funciona y es urgente buscar una solución», explicó el edil socialista.

Tuero aseguró que «las quejas por la aparición de ratas en barrios y parroquias de la ciudad son constantes e incluso en el centro de Gijón». «Esta semana mismo hemos acudido a la calle Dindurra, al lado de la plazuela San Miguel, debido a denuncias de comerciantes de la zona alertados por la presencia de los roedores en torno a los contenedores de la zona», relató.

Desde el PSOE reiteran «la necesidad de abordar el problema con un plan de choque». «Es evidente que con las personas destinadas a la desratización, dos equipos de una personas cada uno para toda la ciudad no es suficiente», insistió Tuero. «Esa plantilla debería contar al menos con un total de cinco personas», añadió.