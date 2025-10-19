El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Una rata, entre dos contenedores de la calle Dindurra de Gijón. E. C.

El PSOE de Gijón pide actuar contra la aparición de ratas en zonas céntricas de la ciudad

«La realidad es que el servicio de desratización de Emulsa no funciona y es urgente buscar una solución», reclama el concejal socialista José Ramón Tuero

E. C.

Domingo, 19 de octubre 2025, 19:51

Comenta

El PSOE de Gijón denunció este domingo, por boca de su concejal José Ramón Tuero, la aparición de ratas en zonas céntricas de la ciudad, como el entorno de la plazuela de San Miguel y reclamó un plan de choque al Ayuntamiento para abordar este problema. Tuero exigió al concejal de Medio Ambiente, Rodrigo Pintueles, «un mayor esfuerzo a la hora de afrontar la desratización de la ciudad». «Este es un tema recurrente, que ya hemos denunciado varias veces, pero la realidad es que el servicio de desratización de Emulsa no funciona y es urgente buscar una solución», explicó el edil socialista.

Tuero aseguró que «las quejas por la aparición de ratas en barrios y parroquias de la ciudad son constantes e incluso en el centro de Gijón». «Esta semana mismo hemos acudido a la calle Dindurra, al lado de la plazuela San Miguel, debido a denuncias de comerciantes de la zona alertados por la presencia de los roedores en torno a los contenedores de la zona», relató.

Desde el PSOE reiteran «la necesidad de abordar el problema con un plan de choque». «Es evidente que con las personas destinadas a la desratización, dos equipos de una personas cada uno para toda la ciudad no es suficiente», insistió Tuero. «Esa plantilla debería contar al menos con un total de cinco personas», añadió.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía interviene en un piso de citas en Gijón por un cliente insatisfecho que pedía la devolución del dinero
  2. 2 Fallece un hombre de 84 años al ser arrollado por el vehículo conducido por su mujer en El Franco
  3. 3 Quién es quién en la boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas
  4. 4 Fallece a los 68 años la docente Victoria Zaragozí, que fue profesora en el IES Universidad Laboral y Padre Feijoo
  5. 5 Tensión en la previa del partido entre el Valladolid y el Sporting de Gijón
  6. 6 Robo en el museo Louvre: siete minutos de expolio, huida en scooter y el olvido de uno de los diamantes más caros del mundo
  7. 7 Corte de tráfico en el barrio de Montevil, en Gijón, hasta el lunes por obras en El Corte Inglés
  8. 8 Un vecino evita un robo en un establecimiento de la calle Cabruñana, en Avilés
  9. 9 Herido un motorista tras sufrir una caída en la AS-255, en Villaviciosa
  10. 10 Ranking de Yantar: ¿dónde se comen los mejores callos en Asturias?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El PSOE de Gijón pide actuar contra la aparición de ratas en zonas céntricas de la ciudad

El PSOE de Gijón pide actuar contra la aparición de ratas en zonas céntricas de la ciudad