Jacobo López y Carmen Eva Pérez, con la asociación de La Arena. E. C.

El PSOE de Gijón rechaza que se hagan catas en el paseo del Muro para evaluar su soterramiento

«Ese estudio no irá a ningún sitio y solo servirá para generar miedo e incertidumbre entre los vecinos», señalan tras una reunión con la asociación vecinal de La Arena

E. C.

Sábado, 27 de septiembre 2025, 19:40

Los concejales del PSOE de Gijón Carmen Eva Pérez y Jacobo López se reunieron este sábado con la asociación vecinal de La Arena para tratar ... cuestiones como los planes del gobierno municipal sobre el soterramiento del tráfico en el Muro, un compromiso electoral de Foro que los socialistas calificaron de «mentira» y que de hecho confían en que «no se haga realidad». «Carmen Moriyón infló su programa y ahora intenta justificar esa mentira gastando dinero en un estudio geotécnico que no va a ir a ningún sitio y que solo genera incertidumbre y miedo entre los vecinos y riesgos para algo que no se va a hacer», señaló Carmen Eva Pérez en relación a los sondeos para el estudio del terreno que el Ayuntamiento prevé que den comienzo a finales de octubre.

