El PSOE de Gijón rechaza que se hagan catas en el paseo del Muro para evaluar su soterramiento «Ese estudio no irá a ningún sitio y solo servirá para generar miedo e incertidumbre entre los vecinos», señalan tras una reunión con la asociación vecinal de La Arena

E. C. Sábado, 27 de septiembre 2025, 19:40

Los concejales del PSOE de Gijón Carmen Eva Pérez y Jacobo López se reunieron este sábado con la asociación vecinal de La Arena para tratar ... cuestiones como los planes del gobierno municipal sobre el soterramiento del tráfico en el Muro, un compromiso electoral de Foro que los socialistas calificaron de «mentira» y que de hecho confían en que «no se haga realidad». «Carmen Moriyón infló su programa y ahora intenta justificar esa mentira gastando dinero en un estudio geotécnico que no va a ir a ningún sitio y que solo genera incertidumbre y miedo entre los vecinos y riesgos para algo que no se va a hacer», señaló Carmen Eva Pérez en relación a los sondeos para el estudio del terreno que el Ayuntamiento prevé que den comienzo a finales de octubre.

Jacobo López añadió que «están tirando más de 100.000 euros de dinero público a la basura, cuando ni entre los socios de gobierno tienen claro el proyecto: Foro quiere tunelar el paseo y el PP optaba por una reforma en superficie». Los socialistas, que recogieron la preocupación vecinal por el impacto de las catas anunciadas, recordaron que su propuesta pasaría por ampliar la zona peatonal, manteniendo para el tráfico una plataforma única en doble sentido que se pudiera cerrar en momentos de alta afluencia peatonal. «Esa sí sería una obra asumible, razonable y rápida. El coste de soterrar el Muro sería elevadísimo e injustificable». El concejal anunció además que en la próxima comisión municipal de Obras Públicas solicitará una remodelación del parque de la Fábrica del Gas, acondicionando las zonas más deterioradas y delimitando las zonas de uso de animales y de niños.

