El PSOE de Gijón reclama un plan municipal contra incendios forestales «Con el incendio de Monte Areo, hemos visto que son cada vez más intensos y con una mayor velocidad de propagación», señala la portavoz municipal Carmen Eva Pérez

El PSOE de Gijón llevará al próximo Pleno municipal una iniciativa para reclamar la elaboración de un plan de actuación municipal frente a los incendios forestales. Su portavoz, la edil Carmen Eva Pérez, explicó este miércoles, una semana después del grave fuego que destruyó 40 hectáreas del Monte Areo y que obligó a evacuar a medio centenar de vecinos, que los incendios «son cada vez más habituales, intensos y con una mayor velocidad de propagación, a lo que hay que sumar la cada vez más frecuente interfaz urbano-forestal, zonas donde las edificaciones entran en contacto con el monte».

«Tenemos el privilegio de contar con un municipio en el que la extensa zona rural está marcada por variedad de usos como son los residenciales, industriales, de equipamiento, de recreo y forestal, que son estas las áreas que son especialmente vulnerables a los incendios», explicó. Tras comprobar los efectos del reciente incidente en el Monte Areo, donde hubo rieto para personas, bienes y patrimonio, la portavoz socialista apuntó que «no es la primera vez que ocurre y, por tanto, no basta con hacer hincapié en las labores de extinción, sino también en las acciones preventivas».

«Muchos ayuntamientos han intensificado esta labor, que va desde la instalación de hidrantes en las zonas rurales hasta la elaboración de planes específicos de emergencias ante incendios forestales«, señaló Pérez Ordieres. En opinión de la edil socialista, »Gijón no debería quedarse atrás y queremos que se adelante a este tipo de situaciones para hacerles frente de la manera más adecuada». Para ello, el grupo municipal socialista reclamará que «se elabore un plan específico de ámbito municipal que establezca las medidas a adoptar, los recursos humanos y materiales y el esquema de coordinación de las autoridades, organismos y servicios necesarios para hacer frente a la emergencia».

En la misma iniciativa, el PSOE también solicitará que se inicien los trabajos para actualizar el convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento y los servicios de emergencia del Principado. La portavoz socialista recordó que fue la alcaldesa Paz Fernández Felgueroso la que firmó ese acuerdo en 2010 y que , entre otras cuestiones, preveía la creación de un puesto operativo remoto del 112. «Ahora la realidad ha cambiado y es conveniente adaptar su contenido a las nuevas necesidades y normativa vigente», concluyó la edil.