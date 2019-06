«El PSOE tiene mayoría para decidir la Alcaldía, pero no los presupuestos» Yolanda Huergo, en el parque de Teodoro Cuesta. / ARNALDO GARCÍA Yolanda Huergo | Concejala electa de Podemos-Equo «Pudo haber voto de castigo a Podemos de algunos de los electores de 2015, aunque no creo que fuera determinante» IVÁN VILLAR GIJÓN. Sábado, 8 junio 2019, 02:29

Tras la asamblea celebrada el jueves, Podemos aguarda una respuesta al decálogo de peticiones que decantarán su postura en el Pleno de investidura entre el 'sí' y la abstención. Su cabeza de lista, Yolanda Huergo, insiste en que su intención es que se pongan sobre la mesa «actuaciones concretas».

-Renta social, IBI para ricos, sueldos limitados para los concejales... ¿Qué parte de su decálogo es negociable y cuál irrenunciable?

-Todos los puntos son importantes. Reflejan cuestiones fundamentales de nuestro programa que defenderemos ahora y a lo largo de todo el mandato. Pero en todos puede haber cuestiones a negociar. Por ejemplo, la renta social debe mantenerse, pero si tiene que ser con los seis millones que planteamos y si se le puede dar un giro para mejorarla es algo que se puede hablar. Y como eso, todo. No se trata de poner líneas rojas, sino de adquirir un compromiso político y fijar aspectos programáticos sobre los que creemos importante hablar desde el primer minuto.

-¿Es imprescindible una nueva reunión con el PSOE antes del 15 de junio para apoyar a su candidata?

-El mismo día de la asamblea le trasladé el resultado y que para nosotros la diferencia entre votar a favor o abstenernos pasaba por hablar de política y de cuestiones concretas. Aunque no sea imprescindible volver a reunirnos, porque simplemente podrían comunicarnos su conformidad con el decálogo, sí sería lo razonable. Son diez puntos muy amplios, sobre los que, si se quiere hablar en serio, puede haber muchos matices. El otro día quedó en el aire la posibilidad de volver a reunirnos, pero no hay una fecha concreta ni sabemos si esa reunión va a tener lugar o no.

-Que ustedes voten a favor o se abstengan tendrá más efecto cosmético que práctico.

-Yo no diría que es algo cosmético. Con independencia de que el resultado final sea el mismo, para mí sí tiene un significado, porque en política los gestos también son importantes. El PSOE tiene mayoría suficiente para que Ana González sea alcaldesa, pero no mayoría absoluta para acuerdos importantes como puede ser la aprobación de un presupuesto. Que votemos a favor significaría que hay acuerdos políticos sobre cuestiones importantes y concretas. Y en el caso de la abstención, querría decir un 'ya veremos' y que habrá que sentarse a trabajar y para llegar a acuerdos. Nuestro voto determina qué peso queremos darle a nuestra acción política.

-Cuando toque hablar de presupuestos, ¿confían en que el PSOE mire a la izquierda? También sumaría con otras opciones, como Cs.

-Ver veremos. Les corresponderá a ellos tomar la decisión. Nosotros estaremos ahí para tratar de llegar a los mejores acuerdos para la ciudad.

-¿Rescatarán en ese momento su decálogo?

-Que ahora planteemos diez medidas es algo simbólico. Cuando se negocien los presupuestos y haya que llegar al detalle evidentemente no hablaremos solo de diez, sino de muchas más.

-¿El PSOE de 2019 es el mismo que el de 2015?

-No lo sé. Tendrán que responder ellos con políticas. No se trata de caras ni de discursos, sino de hechos, realidades y actuaciones concretas.

Capacidad de incidir

-¿Habrá gobierno local monocolor?

-Es pronto para saberlo.

-Pero Podemos no estará en él...

-A día de hoy eso no se ha puesto sobre la mesa. Lo veo complicado, pero no lo sé, no es una cuestión que nos estemos planteando ahora. En ningún momento hemos hablado de ello y de todos los escenarios posibles no es algo que nos preocupe. Lo que nos preocupa es poder tener la capacidad de influencia necesaria para sacar adelante las cuestiones que nos parecen fundamentales.

-Tres concejalas influyen menos que seis.

-Los números son los que son, pero nuestros votos sí pueden servir para otorgar la mayoría en determinados momentos. Y esa es una posibilidad de influir que hay que explorar. Desde una oposición firme, con trabajo y con responsabilidad, pueden hacerse muchas cosas.

-¿Verían un gobierno PSOE-IU, sin Podemos, como un castigo a su acción de estos cuatro años?

-No sé si sería un castigo o no, porque no se trata de estar en un gobierno por estar. Lo importante es tener capacidad para incidir en las políticas del Ayuntamiento. Y estando o no en el gobierno, el resultado debe ser el mismo: lograr que las propuestas que son la base fundamental de nuestra acción política estén sobre la mesa.

-¿Pero ve posible esa coalición?

-Por sus declaraciones, la sensación es que las dos partes están abiertas a ese tipo de diálogo.

-¿Pesó su relación con Foro en el resultado electoral del 26 de mayo?

-Puede que una parte del electorado de hace cuatro años haya hecho un voto de castigo, pero no creo que fuera determinante. En otros sitios donde hay una situación distinta el resultado también fue peor del esperado. Han influido muchos factores, como que se plantearan las municipales como una segunda vuelta de las elecciones generales.