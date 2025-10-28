El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Mariana Pineda durante la presentación de las 25 enmiendas a las cuentas municipales de 2026. E.C.

Fachadas, viviendas de alquiler o la Cuesta del Cholo, entre las enmiendas del PSOE de Gijón

La concejala socialista Marina Pineda afirmó estar en contra de «unas cuentas marcadas por la marcado por la reducción de ingresos que demuestran que no se puede hacer más con menos. Nosotros sí queremos atender las necesidades de los gijoneses frente a presupuesto de eslóganes de un gobierno de eslóganes»

Jana Suárez

Jana Suárez

Gijón

Martes, 28 de octubre 2025, 19:13

Comenta

Un total de 25 enmiendas que movilizarán 5.209.000 euros son las que presentó, este martes, el grupo municipal socialista a las cuentas del Ayuntamiento para 2026 ... . «Las cuentas municipales están marcadas por la reducción de ingresos. Las transferencias del Estado aumentan en 13 millones mientras que el presupuesto municipal solo crece 6 millones de euros respecto al anterior. Foro y PP presentan un presupuesto deficitario que demuestran que no se puede hacer más con menos«, afirmó Marina Pineda durante la presentación de las enmiendas». La concejala socialista afirmó estar «limitada por la reglamentación impuesta a la hora de plantear cambios. Sin embargo, dentro de ello, el PSOE sí tiene claras las necesidades de los gijoneses y las prioridades para el presupuesto del próximo año», subrayó Pineda.

