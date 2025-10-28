Fachadas, viviendas de alquiler o la Cuesta del Cholo, entre las enmiendas del PSOE de Gijón

Un total de 25 enmiendas que movilizarán 5.209.000 euros son las que presentó, este martes, el grupo municipal socialista a las cuentas del Ayuntamiento para 2026 ... . «Las cuentas municipales están marcadas por la reducción de ingresos. Las transferencias del Estado aumentan en 13 millones mientras que el presupuesto municipal solo crece 6 millones de euros respecto al anterior. Foro y PP presentan un presupuesto deficitario que demuestran que no se puede hacer más con menos«, afirmó Marina Pineda durante la presentación de las enmiendas». La concejala socialista afirmó estar «limitada por la reglamentación impuesta a la hora de plantear cambios. Sin embargo, dentro de ello, el PSOE sí tiene claras las necesidades de los gijoneses y las prioridades para el presupuesto del próximo año», subrayó Pineda.

Destacan dentro de las 25 enmiendas que presentan los socialistas partidas para construir viviendas para alquilar, pagar las ayudas de fachadas pendientes con las comunidades de vecinos, mejorar varias instalaciones deportivas como campos de fútbol, las pistas de La Laboral o el acondicionamiento de de la zona deportiva de Francisco Eiriz (Jove) que se negocia ceda la Autoridad Portuaria de manera gratuita, el nuevo albergue municipal, personal para las brigadas rurales, la reforma de la Casa Rosada que permita trasladar la Casa de Encuentro de las Mujeres, estudios para la construcción de aparcamientos disuasorios o habilitar nuevos carriles bici en Viesques. Para el desarrollo de algunas de estas enmiendas, desde el PSOE solicitan la rebaja en más de dos millones de los siete que se transfieren a Divertia y eliminan las partidas dedicadas a publicidad, el futuro mercado de Navidad, el festival Arcu Atlánticu y actuaciones como las reformas de Marqués de San Esteban, la Cuesta del Cholo o el museo Nicanor Piñole.

Prepotencia a la hora de gobernar

«Este gobierno actúa con la prepotencia de quien sabe que su pacto con el PP y el concejal tránsfuga le garantiza la aprobación del presupuesto, lo que nos sorprende es que el PP asuma un presupuesto del que solo controla un 14% y en el que sus programas se ven minorados por los que controla Foro«, dictaminó Pineda. La concejala socialista se mostró muy preocupada por la falta de dinero para la playa verde, »de la que tanto se jacta el gobierno con encuestas y publicidad pero luego no le dedican ni un euro«, subrayó la edil.

Otras ayudas por las que apuesta el PSOE son actuaciones en la Cuesta del Cholo, partidas para estudios y publicidad, el ensanchamiento del puente La Coría, la mejora de la senda Poago-Aboño, proyectos culturales, aumentar la inversión en ayuda a domicilio, a las personas mayores o a la infancia, así como la compra de la finca de La Isla o la reforma del edifico de la Fundación Metal con el objetivo de que se impartan en él las Escuelas Taller Formación, «logrando así una apuesta clara por la constitución de nuevos empleos en el concejo», detalló Pineda quien aseveró «plantear la resolución de necesidades reales frente a un gobierno de eslóganes que hace un presupuesto de eslóganes», culminó.