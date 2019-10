«El PSOE quiere manejar Gijón como si tuviera mayoría absoluta y no es así» Eladio de la Concha, frente a la Casa Consistorial. / JOAQUÍN PAÑEDA Eladio de la Concha | Portavoz municipal de Vox «La gente está agobiada con impuestos. No somos una ciudad de ricos, sino de trabajadores, a los que les cuesta acabar el mes» I. VILLAR GIJÓN. Lunes, 14 octubre 2019, 01:42

Cuatro meses después de su entrada como nuevo grupo municipal, Vox acaba de finalizar su instalación en las dependencias municipales del antiguo Hotel Madrid -fue necesario habilitar un nuevo despacho y hasta hace unos días aún no tenían ordenadores-. Su portavoz, Eladio de la Concha (Gijón, 1959), hace un repaso a la actualidad local y nacional.

-¿Qué balance hace de los primeros meses del equipo de gobierno?

-Tengo la impresión de que quieren manejar el Ayuntamiento como si tuvieran mayoría absoluta, y no es así. En el último Pleno ya se les dio un pequeño toque con el observatorio de la playa para decirles que no todo va a ser como ellos digan. Espero que les haga reflexionar, se olviden de esas majaderías sobre líneas rojas y busquen políticas lo más consensuadas posibles, porque para sumar catorce concejales necesitan dos más de los que tienen y Podemos no siempre les va a apoyar.

-Con Vox sumarían esos catorce...

-(Ríe) Sí, eso son matemáticas. Nosotros no nos vamos a oponer a cualquier cosa que consideremos buena para Gijón, la proponga quien la proponga. Y en lo principal podemos llegar a acuerdos. El problema es cuando se deriva a cuestiones muy ideologizadas, politizadas o simplemente equivocadas. No me gusta que intenten buscar políticas de enfrentamiento y vuelvan al guerracivilismo.

-¿En qué sentido?

-Por ejemplo queriendo poner por Gijón fotos de los desastres de la guerra, pero desde el punto de vista republicano. Es lamentable sacar una y otra vez a la palestra eso, cuando Gijón debe ser una ciudad alegre en la que todos nos sintamos hermanados. Y en cuanto a la política económica, tienen que pensar que la gente que paga impuestos ya está muy agobiada económicamente. Gijón no es una ciudad de ricos, sino de trabajadores a los que les cuesta llegar a fin de mes. Y las administraciones debemos apretarnos el cinturón y no subir impuestos porque sí. Si dicen que no hay dinero para hacer inversiones, igual hay que hacer menos o dejarlas para otro año. Pero no dilapidar dinero como se ha hecho en muchas obras.

-Valore el trabajo de su grupo.

-Creo que estamos haciendo una labor combativa, en el sentido de poner sobre la mesa nuestro programa político y hacer contrapeso a otros en lo que son contrarios a él. Hemos llevado al Pleno la problemática de los 'okupas' del Carmen y de la venta ilegal en las calles. También planteamos mejoras para el sector turístico potenciando la Navidad y una nueva fiesta en mayo en torno a Pelayo. Y en este último Pleno nos centramos en la supresión de la plusvalía, porque nos parece un impuesto injusto ahora que el valor del suelo está a la baja. No tuvimos el apoyo de nadie.

-¿Qué le parece lo que está ocurriendo con el río Piles?

-Quiero ser optimista y pensar que se va a solucionar, pero el problema es que a veces se hacen demasiados estudios y poca ejecución. Necesitamos un informe técnico definitivo que parece que es lo que están haciendo. Espero que una vez esté, se pongan a atajar todos los problemas del Piles, que son varios. En cuanto a la playa, hay un elemento, que es el 'superpuerto', que afectó a las mareas. Y eso pueden negarlo o afirmarlo mil ingenieros, pero es un hecho cierto que ya no hay quien lo cambie. Lo que debemos hacer es cuidar el arenal. Y la verdad es que en eso no soy excesivamente crítico porque creo que está bien tratado.

Un desierto industrial

-¿Preocupa la situación de Arcelor?

-Parece que estamos haciendo todo a propósito para que se vaya. Cuando habría que facilitarles las cosas, estamos con el tema de las emisiones, con la electricidad más cara... Se está poniendo todo muy duro y Gijón acabará siendo un desierto industrial.

-Llega otra campaña electoral. ¿Ayudan declaraciones como las de Ortega Smith sobre las Trece Rosas?

-Cuando están continuamente diciendo lo malos que fueron los abuelos de unos, la gente aclara los conceptos y dice quién es quién. Y quienes para algunos son heroínas, él recordó que fueron juzgadas por terrorismo. También en el País Vasco hay gente que hace fiestas como héroes a etarras que el resto juzgamos como terroristas. El punto de vista de unos no es el mismo que el de otros. Y Ortega Smith simplemente dio un punto de vista histórico. Una de ellas afirmó en el juicio que tenía previsto atentar en el desfile de la victoria y pertenecía a un grupo terrorista, las JSU, que en ese momento asesinó a un comandante, su hija y su chófer. Eran momentos muy duros, recién terminada la guerra, y no digo que no se aplicara la pena de muerte para que se viera que no se podía jugar con esas cosas. Pero gracias a Dios esa época ya pasó.

-No hemos hablado de Franco...

-Desenterrarle es desenterrar otra vez el rencor y el odio entre los españoles. Cualquiera con dos dedos de frente no lo habría hecho salvo que quiera sacar rédito del enfrentamiento entre los ciudadanos. Si nuestros padres y abuelos, que vivieron la guerra, supieron perdonarse y trabajar juntos para levantar el país, no hay derecho a que vengan sus nietos a pegarse otra vez por cuestiones que deberían estar enterradas. Démonos un abrazo todos los españoles y sigamos adelante.