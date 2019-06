PSOE e IU tratarán de fijar hoy los «objetivos generales» para el programa del gobierno local Saludo entre González y Martín en la reunión de la semana pasada. / A. G. Aurelio Martín será el primer portavoz, y por el momento el único, que repita encuentro con los socialistas, aún con opción de un equipo de coalición I. VILLAR GIJÓN. Martes, 11 junio 2019, 00:54

IU será el primer partido -y de momento el único- que repita encuentro con el PSOE de cara a la búsqueda de acuerdos para la investidura de Ana González como nueva alcaldesa de Gijón. Tras la reunión celebrada el pasado miércoles, esta tarde el partido que ostentará la mayoría en la nueva Corporación y el que conformará el grupo más pequeño en el Pleno volverán a sentarse en la mesa de negociación con la intención de acordar unos «objetivos generales» para la acción de gobierno de los próximos cuatro años.

La semana pasada IU ya avanzó su disposición a que su único edil, Aurelio Martín, vote el 15 de junio a favor de la designación de la candidata socialista como nueva regidora, añadiendo que ese apoyo no estaría condicionado en ningún caso a su posible entrada en el gobierno. El escenario de una coalición para dirigir la ciudad durante los próximos cuatro años, no obstante, no está ni mucho menos descartado. A la salida de la primera reunión entre ambas fuerzas Ana González aseguraba que «todas las posibilidades están encima de la mesa», mientras Martín apuntaba que «a priori no nos negamos a entrar en el gobierno». El portavoz de IU dejaba claro no obstante que la iniciativa debía partir del PSOE -que tiene una mayoría suficiente para investir a su candidata como alcaldesa sin el apoyo de más partidos- y posteriormente esa posibilidad tendría que someterse a consulta de la militancia de su partido.

De todos modos, ambos cabezas de lista pedían calma, pues consideran que la prioridad antes de hablar de nombres y posibles cargos es consensuar un programa para la acción municipal de los próximos cuatro años. La primera cita sirvió para intercambiarse los programas y hoy únicamente aspiran a fijar «objetivos generales para después ir entrando en lo concreto en los días siguientes». De lo que se trate hoy en esa mesa de negociación se dará cuenta pasado mañana a la asamblea de IU, para que se posicione sobre la propuesta de facilitar la investidura de Ana González como alcaldesa.

Podemos, sin respuesta

A la espera de respuesta sigue Podemos, después de que su asamblea acordara el pasado jueves condicionar su apoyo a la candidata a un «compromiso político» de los socialistas con un decálogo que recoge algunas de las medidas que la formación morada llevaba en su programa electoral. Entre ellas, dar continuidad a la renta social municipal, aprobar un tipo especial del IBI para bienes de uso no residencial cuyo valor patrimonial supere el millón de euros, dar «una solución» al servicio municipal de ayuda a domicilio, disolver Divertia y limitar el sueldo de los concejales y la alcaldesa a poco más del doble (2,2) del salario mínimo interprofesional.