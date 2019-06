«PP y PSOE tenemos visión de Estado en la gestión y eso permite trabajar en común» López-Asenjo, ayer, paseando por la calle Tomás y Valiente a la altura del Parchís. / JORGE PETEIRO Alberto López-Asenjo | Candidato del PP «Informé a Génova de una incidencia con Marín, pero no creo que sean tiempos de destituciones. Ahora es fundamental coser las discrepancias y tensiones» MARCOS MORO GIJÓN. Domingo, 2 junio 2019, 02:49

Álberto López-Asenjo (Ávila, 1961) compaginará su tarea como concejal y portavoz del grupo municipal del PP con su actividad profesional en el Centro Oceanográfico de Gijón. Recién afiliado, para dar un paso más en su compromiso con la refundación del partido en Gijón, está resuelto a dejar atrás las disputas internas como única forma de recuperar el voto de centroderecha.

-Vino para ganar las elecciones en Gijón el 26-M y el PP ha vuelto a sacar tres concejales.

-Es cierto. Nos hemos quedado en ese número, pero con una tendencia de recuperación del voto y con un índice bastante positivo de aceptación del candidato municipal. Y lo hemos hecho en una coyuntura que no era sencilla. Las tensiones internas y la imagen del partido después de las generales han hecho que tengamos que trabajar de cara a los próximos comicios con más intensidad, pero en esa línea de refundar y recoser el partido y aportar ilusión y proyectos que sean beneficiosos para Gijón.

-Ha sumado solo 31 votos más respecto a los comicios de 2015.

-Hay que tener en cuenta también que en el mismo nicho del centroderecha hay partidos en este momento cuya marca está mejor situada que la del PP, como es Ciudadanos, y que ha entrado en el Ayuntamiento una nueva fuerza, como es Vox, que ha obtenido dos representantes .

-¿Qué ha querido demostrar con el gesto de su reciente afiliación al PP?

-A veces no se puede estar haciendo los comentarios desde la barrera, sino que hay que bajar a la arena y nos toca hacer todo aquello que estás diciendo que se tiene que hacer. Creo que soy coherente. Me parece que el proyecto del Partido Popular de Casado, Núñez Feijoo y de todos quienes están en la cúpula nacional pasa por el convencimiento de que tenemos que rearmar ideológicamente, reconstruir y recoser el partido y sobre todo ampliar las bases para que podamos tener ese apoyo que siempre hemos tenido en el centroderecha.

-¿Por qué lo hizo en Madrid y no en Gijón?

-Porque me ha resultado más fácil aprovechar una reunión mía en Madrid y no hacer venir aquí a dos avalistas de la talla de Isabel García Tejerina y Sebastián González. Afortunadamente, la informática existe y hay un programa que permite transferir la ficha. Mi gesto era ante el equipo de Casado.

Bien común y suma de todos

-¿Su alta no es también un aviso a navegantes de que ya tiene carné y aspira a controlar el partido?

-No, lo que significa es que estás en el partido al servicio de lo que es la mejor organización y una estructura donde estamos convencidos de que todos sumamos y tenemos que lograr el bien común para el PP en Gijón, en Asturias y en España.

-¿Va a dar la batalla por la presidencia local para evitar problemas de bicefalia?

-En la reunión de la junta local del pasado viernes quedó patente que la única forma de avanzar es trabajar de manera coordinada, desarrollar acciones conjuntas y que las discrepancias, que han existido, tenemos que resolverlas en clave interna en lugar de hacer nuestros debates y confrontaciones en plaza pública.

-¿Hasta qué punto la carta de Mariano Marín, en plena carrera electoral, le lastró electoralmente?

-Creo que cuando se visualizan discrepancias, el votante del PP huye de la confrontación. Fue un elemento que influyó claramente, sobre todo porque no es la primera ocasión y supone una dosis de hartazgo en el electorado que debemos erradicar desde ya mostrando cohesión y puesta de trabajo en común.

-Pero usted se sintió atacado por el presidente local y pidió al Comité Nacional de Derechos y Garantías que interviniera. ¿Qué recorrido ha tenido eso?

-Sí, es un procedimiento normal. Yo lo que hice fue poner en conocimiento esta incidencia y a partir de ahí ya es el comité quien tiene que determinar si da seguimiento o no o cuáles son las posibles actuaciones que se tienen que desarrollar. A mí se me ha llamado aquí para trabajar y lo que hice como gestor fue informar de una situación que podía influir en las elecciones y que yo creo que ha influido en los resultados obtenidos.

-¿Ha pedido a Génova que aparte a Marín o que implante una gestora en Gijón?

-No, en absoluto. Al revés. Con Mariano Marín he hablado de que hay que trabajar concertadamente y evitar este tipo de imagen y confrontación en público, porque si en algo se caracteriza el PP es que tiene capacidad de diálogo para resolver los problemas internamente. No soy fundamentalista y no creo que sean tiempos de destituciones o movimientos, lo realmente fundamental es coser muchas de las discrepancias y tensiones y creo que tenemos margen, durante cuatro años, para sortear todos esos obstáculos.

-¿Qué tipo de oposición va a ejercer el PP?

-La oposición tiene que ser siempre constructiva y colaborativa. Yo ya se lo dije a algunos dirigentes del PSOE. La suerte de haber trabajado en el ámbito internacional me permite tener un buen conocimiento de algunas fórmulas que podemos adaptar o instaurar en Gijón. Por ejemplo, el 20 de junio tengo una reunión con el presidente de Enagás y, por supuesto, este tipo de encuentros los pongo a disposición del Ayuntamiento. Creo que como concejales nos corresponde manejar la agenda en beneficio de Gijón.

-¿Qué le va a plantear a la comisión negociadora del PSOE?

-Nos reunimos el martes y les voy a trasladar ese mensaje. Por suerte, el PSOE y el PP somos dos partidos que tenemos siempre esa visión y sentido de Estado en la gestión. Y por ello, aunque tengamos discrepancias en ideología, yo creo que en aspectos de cultura, en los temas sociales, en la parte asistencial y, sobre todo, en la parte de desarrollo y fomento económico, tenemos mucho trabajo que se puede hacer conjuntamente.

-¿Cómo van a repartir las tareas los tres concejales?

-Ángela (Pumariega) llevará temas de territorio y medio ambiente. Ángeles (Fernández-Ahúja) en la parte de ciudadanía y yo en el área de gestión y gobernanza.