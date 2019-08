Se puede dormir en El Rinconín, aunque «sin desplegar nada»

El Ayuntamiento aclara que en las zonas que no están habilitadas a tal fin los autocaravanistas no pueden «hacer uso del espacio, es decir, desplegar nada». Ni mesas, ni sillas ni nada. Eso sí, recordaron que lo que pueden y no hacer las autocaravanas está regulado por la Dirección General de Tráfico. Una situación que afecta a quienes dejen este tipo de vehículos en la zona de El Rinconín, en un área de estacionamiento que no está habilitado como espacio específico para estos transportes. Y donde cada verano son frecuentes las quejas de quienes no usan autocaravanas. «Estos turismos pueden estar estacionados como un vehículo normal, porque así están consideradas las autocaravanas. Si quieren dormir, tienen todo el derecho a hacerlo», indicaron fuentes municipales.