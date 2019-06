«Con esto ya puedo morir tranquila» Carmen Martínez observa el busto de su marido junto a Montserrat López en el Centro Municipal de La Arena. / JOAQUÍN PAÑEDA Carmen Martínez, viuda del pintor Urbano Cortina, se emocionó al descubrir el busto de su marido JOSÉ LUIS RUIZ GIJÓN. Sábado, 8 junio 2019, 02:29

Como un vigía se alza desde ayer el busto del pintor Urbano Cortina en el primer piso del Centro Municipal Integrado de La Arena. «Estoy muy satisfecha de haber podido ubicarle aquí. Con esto ya puedo morir tranquila», declaró Carmen Martínez, viuda del 'pintor de la montaña asturiana', como le conocían todos.

Realizado en bronce por el escultor Jesús Moreta, el busto fue descubierto ayer en un acto al que acudió la concejala de Cultura en funciones, Montserrat López. «Era un incansable paisajista que hizo de la pintura su gran pasión», recordó. Agradeció además a la viuda la donación que hizo al Museo Casa Natal de Jovellanos de un cuaderno de dibujo y un álbum con 45 obras de óleo sobre papel que recogen la profunda admiración de Urbano Cortina, fallecido en 1993, por el paisaje asturiano.

El pintor, al que algunos comparan con los grandes y califican como «renacentista», era también conocido como 'el alquimista de la pintura' por su afición a mezclar las pinturas comerciales con diversos aceites para conseguir el color y la textura que buscaba para sus paisajes eternamente asturianos.

Carmen Martínez fue, además de compañera y amiga, colega de su marido sobre los lienzos. «Era muy buena pintando retratos, que firmaba como Marsán», recordó el periodista Carlos Rodríguez. «Estoy muy contenta de que esté aquí porque es por donde pasaba a diario de camino a su estudio en la calle Emilio Tuya y este edificio fue testigo de sus cavilaciones», declaró Martínez.

«En este momento, siento como si se me acortara el tiempo, yo no tengo años, tengo vida. Aunque a la vez es como si estuviera retrocediendo a mi juventud. He descubierto que llevo un niño dentro», anunció. Y ese niño se apropió de su voz para felicitar a todos los asistentes, entre ellos, la presidenta del Ateneo Jovellanos, Isabel Moro, por acudir «y desearos a todos que seáis felices».