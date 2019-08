De puerta grande en Gijón 01:57 Morante y El Juli cortaron dos orejas en la penúltima corrida de feria, mientras que Pablo Aguado, que sufrió un revolcón, se fue de vació JOSE ANTONIO RODRÍGUEZ CANAL Domingo, 18 agosto 2019, 05:21

Cuando parecía que la cosa declinaba y peligraba la racha diaria de salidas a hombros (iban seis hasta ayer) surgió Morante y lo arregló. Nadie lo hubiera dicho después de que en el primero de la tarde, cómodo de cabeza, el de la Puebla del Río dejara a la parroquia sin catar las excelencias de su toreo de capa y con la muleta, tras unos ayudados por bajo de cartel, se aliviara en algunas tandas de redondos, con abuso del pico de la franela para rematar los pases, y las series de naturales tuvieran desigual calidad, de menos a más, cierto, cuando aprovechaba la dócil embestida de la res. Estuvo breve y aseado Morante, que falló con el estoque. Lo bueno vino después, en el cuarto toro de la tarde, otro bovino como sus hermanos, con poca leña en la cabeza. Y aunque el diestro siguió sin mostrar las esencias que se le suponen en el uso del percal, se entregó en el último tercio. Después de unos pases de tanteo con la derecha, hubo una catarata de excelentes naturales mientras la Banda de Música de Gijón tocaba el Concierto de Aranjuez (hoy, para Ponce, está prevista 'La Misión', de Morricone). Con la pañosa no alcanzó el mismo nivel de calidad el toreo del cigarrero y no le hubiera sobrado más ligazón y menos perder pasos en el trasteo, rematado con vistosos kikirikíes. Pero la verdad es que lo hizo todo el torero, porque el toro, sin gas, no estaba por colaborar. Y la estocada fue magnífica, suficiente para justificar la segunda de las orejas con que se premió a José Antonio.

Tampoco se lució El Juli con el capote en el segundo toro de la tarde, que buscaba las tablas con insistencia digna de mejor causa. Luego acudió con nobleza bobalicona y escasez de fuerzas a la muleta del madrileño, de cuya labor sobresalió una tanda de redondos con la mano baja y otra de naturales lentos, templados, largos, suavones. Todo ello, con adorno final a base de luquesinas. No acertó con la espada y el premio quedó en ovación. En el quinto de la tarde de nuevo no se dejó ver con la capa, pero la faena de muleta tuvo fases de gran brillantez, sobre todo por el pitón derecho. El Juli se mostró mandón y a gusto, para satisfacción del respetable, que también disfrutó del toreo de Julián en un par de tandas al natural. Vamos a olvidar algún enganchón, y que en ocasiones le faltó ligar los pases como está mandado, para recordar la fase final de la faena, a base de redondos en terrenos de cercanías como escribía José Luis Suárez Guanes, y la estocada, de juliana ejecución y buena colocación, fue el pasaporte para las dos orejas y la salida a hombros.

Lo poco válido de toreo con el capote que se vio ayer en El Bibio fue obra de Pablo Aguado. En su primer toro, con las largas de rodillas y el ramillete de verónicas de recibo, y en el que cerró plaza, con el veroniqueo pleno de clasicismo con que saludó al astado. Por lo demás, una desilusión. Porque Aguado tuvo que pechar con la sosería su primer enemigo, al que muleteó casi siempre a media altura, con atropellamiento, de tal modo que excepto un par de redondos y una serie de naturales, apenas sacó un pase limpio, sin que el cornudo le tocara la tela. Porfió el diestro, pero sin éxito. Mató mal y fue arrollado por la res en el primer intento, trance del que salió con erosiones en la cara. Quiso Pablo mejorar su labor en el toro que cerró plaza, el más serio de cabeza de todo el encierro, que fue banderilleado con brillantez por Iván García y Javier Gómez, pero se estrelló con el incómodo y poco colaborador gazapeo del burel. Pese a ello, Aguado le hizo una faena voluntariosa en la que destacaron dos series al natural. El resto del trasteo consistió en un derroche de ganas de agradar. Bisutería. Fina, pero bisutería al fin. Volvió a fallar a espadas y tuvo que conformarse con una ovación y ver cómo se llevaban en volandas a sus compañeros de terna. Otra vez será.