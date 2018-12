El Puerto Deportivo apela a la vigilancia policial y al civismo para acabar con la basura Los participantes en la Travesía de Navidad, durante la salida en el Muelle. / JOAQUÍN PAÑEDA El cierre de las rampas en verano no ha evitado que el fondo siga repleto de cristales, que provocaron cortes a siete nadadores de la Copa de Navidad OLAYA SUÁREZ GIJÓN. Jueves, 27 diciembre 2018, 03:12

Llevaban meses levantando la voz de alarma y apelando al civismo. Sin embargo, no fue hasta el martes cuando la problemática afloró. La Travesía de Navidad evidenció lo que los responsables del Puerto Deportivo denunciaban de forma reiterada: el fondo del Muelle está cubierto de vasos y botellas rotas que la gente arroja desde la superficie. Anteayer siete participantes de la tradicional prueba de natación tuvieron que ser atendidos por los servicios sanitarios debido a cortes en las plantas de los pies. El hecho de que la marea estuviese baja motivó que los nadadores pisasen el suelo para salir y por lo tanto, los cristales rotos.

Desde el Puerto Deportivo evitaron ayer pronunciarse sobre lo ocurrido y se remitieron a lo reiterado en los últimos meses. La directora, Flor Guardado, ha lamentado en numerosas ocasiones las conductas incívicas derivadas del ocio nocturno y llegó a solicitar el refuerzo policial en la zona para evitar que se arrojen desperdicios al mar.

Entre las medidas llevadas a cabo durante el periodo estival -el de mayor afluencia en el entorno del Muelle- destacó el cierre con vallas de las rampas de la Antigua Rula en las que de forma habitual se concentraban cientos de personas, lo que contribuía al incremento notable de la suciedad. En el balance hecho tras reabrir el espacio, explican que se había reducido la cantidad de residuos, pero continuaba repleto de basura.

Tonelada y media de residuos

En octubre los buzos y voluntarios sacaron a la superficie 580 kilos de desperdicios, a los que se sumó un tonelada extraída en junio. La mayor parte eran cristales de botellas, vasos, copas, pero también se hallaron latas, aparejos de pesca e incluso una lavadora.

La concesionaria que explota el Puerto de Gijón tiene la obligación de realizar una limpieza 'diaria' tanto «del espejo del agua de las cuatro dársenas» como de eliminar «los elementos flotantes o manchas que pueda haber en la superficie». Así se recoge de forma textual en el pliego de condiciones particulares para la gestión de los puestos de amarre del Muelle. Precisamente la falta de limpieza fue el motivo por el que en 2017 no pudieron izar la Bandera Azul que ostentaba desde 1996 (solo en 2008 no la consiguió al coincidir con la ejecución de unas obras de mejora en las instalaciones). Este año el Puerto Deportivo ha conseguido recuperar el distintivo.

«El problema más grande que existe es el ciudadano. Habría que hacer una labor de concienciación. Creemos que los paseantes ya tienen la cabeza perfectamente amueblada para pensar que no todas las ciudades tienen la suerte de tener un puerto deportivo en las zonas más turísticas. Lo que no puede ser es que se dejen las botellas de cerveza en la rampa, se tiren los vasos al mar, las pipas y cualquier cosa. El Puerto Deportivo no puede ser un vertedero», comentaba Flor Guardado en 2017.

Los problemas, lejos de solucionarse, parecen ir a más a medida que pasa el tiempo. El martes, pese a que se retrasó una hora el inicio de la prueba de natación, siete de los participantes sufrieron heridas de diversa consideración como consecuencia de los residuos.

«Pese a que retrasamos una hora la salida, el bajo nivel del mar fruto de la bajada de la marea complicó las cosas a los casi 200 participantes, hasta el punto de que en la salida no se recomendaba tirarse de pie y hubo que atender a siete nadadores por cortes en los pies, atenciones que es preciso realizarlas todos los años, siendo en este en un mayor número por lo baja que estaba la marea», aseguró Jesús Martínez Salvador, concejal de Deportes.