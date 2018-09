El Puerto Deportivo constata la «merma de residuos» por el cierre de las rampas Rampa cerrada con cadenas de color rojiblanco, al lado de la Antigua Rula, frente a la Cuesta del Cholo. / AURELIO FLÓREZ Su directora, Flor Guardado, lamenta que esa medida y la campaña de concienciación no haya atajado el vandalismo y las conductas antisociales M. MORO GIJÓN. Martes, 25 septiembre 2018, 03:22

La directora del Puerto Deportivo gijonés, Flor Guardado, asegura que la medida de cerrar las rampas que jalonan el edificio de la Antigua Rula, frente a la popular Cuesta del Cholo, ha resultado efectiva en este verano. «Ha habido menos residuos que en años anteriores, ya que la ocupación de esas rampas era parte del problema de la suciedad que acababa arrastrada hacia la lámina de agua de nuestras instalaciones». Las vallas de plástico que se pusieron como barrera contra el botellón juvenil, el pasado mes de julio, coincidiendo con el izado de la bandera azul tras un año de ausencia en las dársenas gijonesas, han sido sustituidas por cadenas de color rojiblanco.

«En la merma del volumen de desperdicios» también pondera la responsable del puerto deportivo gijonés la nueva cartelería, apelando al civismo instalada, en el entorno de las dársenas y, sobre todo, la campaña de concienciación en forma de exposición que durante todo el verano lleva instalada en el Muelle. La muestra 'Basura a mares' incluye una colección de fotografías sobre los efectos perniciosos de los residuos en el medio marino.

Movida nocturna

Sin embargo, no todo ha sido positivo. Guardado asegura que en los meses estivales han continuado los comportamientos vandálicos y las conductas antisociales asociados a la movida nocturna. Enumera acciones como el lanzamiento de botellas contra las embarcaciones atracadas en el puerto para causarles daños, el volcado de contenedores y, más recientemente, durante las pasadas fiestas de Cimavilla, todas la sillas que había donde la zona de hinchables y tiovivos en los Jardines de la Reina, que acabaron a remojo. Respecto a la organización de fiestas en barcos durante el verano en los propios pantalanes, con alfombras rojas y baños de los participantes incluidos, Guardado señala que no tiene constancia de quejas de usuarios por ese motivo. «Sabemos de empresas de charter que organizan salidas en las que incluyen fiestas, pero no en el puerto».

El edil de Seguridad Ciudadana, Esteban Aparicio, asegura, por su parte, que en el entorno del puerto deportivo ha habido sólo refuerzos de vigilancia de la Policía Portuaria.