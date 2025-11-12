El Puerto de Gijón contrata su limpieza de forma provisional por retrasos en la adjudicación

La Autoridad Portuaria de Gijón aprobó el viernes la autorización de la contratación del servicio de limpieza general del dominio público portuario terrestre, al ... que destinará 4,2 millones de euros a lo largo de cuatro años. Sin embargo, la tramitación va con retraso «por diversas circunstancias», que el Puerto no especifica, pero que han obligado a poner en marcha un procedimiento transitorio para cubrir las tareas de limpieza por un período de dos meses, «ante el inminente vencimiento del período de vigencia de los servicios actuales», adjudicados a Urbaser.

Así se justifica este nuevo contrato de servicio de limpieza que este lunes salió a licitación, con un presupuesto base de 120.914 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de dos meses, sin posibilidad de prórrogas. La presentación de ofertas finaliza el próximo 25 de noviembre, a las 13 horas.

El servicio comprende las zonas de acceso restringidio, muelles y explanadas del puerto comercial, así como los muelles de Rendiello, la zona de servicios logísticos y La Figar en el puerto pesquero, el Puerto Deportivo y la zona de Aboño.

Los trabajos a realizar incluyen todo el proceso de recogida y eliminación de residuos, desde la puesta a disposición de contenedores y su vaciados, el barrido y baldeo de superficies, el vaciado de papeleras y la recogida de residuos hasta su posterior gestión.

El contrato también exige la inspección, a requerimiento de la Autoridad Portuaria, de todos los sistemas de evacuación de aguas pluviales y elementos aislados de saneamiento, así como la limpieza y desatasco, en caso necesario, de sumideros, arquetas, galerías, cunetas y pozos de registro, entre otros elementos. También se deberá llevar a cabo, entre otras actuaciones de lucha contra la contaminación ambiental, el riego con agua a presión mediante camión-cisterna con cañón de las pilas de mercancía y las zonas de maniobra y depósito.

Por otro lado, el Puerto también sacó este lunes a licitación, con carácter de urgencia, el contrato de adecuación de desvíos ferroviarios en la parrilla de vías de la estación sur de El Musel, que es la conexión con la red general de ADIF y el nodo por el que entran y salen todas los trenes al Puerto de Gijón. Debido a su desgaste, está en redacción el proyecto para su renovación completa, sujeta a fondos Feder. Sin embargo, se ha producido una avería en dos de los desvíos que unen las vías electrificadas de la parrilla, por lo que todo el tráfico se está produciendo por un único punto, cuya posible avería supondría el cierre temporal de la conexión ferroviaria del Puerto con la red general y la imposibilidad de entrada y salida de mercancías por ferrocarril.

Para proceder a esta reparación, El Musel ha licitado un contrato con un presupuesto base de licitación de casi 170.000 euros y un plazo de ejecución de dos meses. La admisión de ofertas estará habilitada hasta el 19 de noviembre.

El Puerto también licitó este lunes la contratación del suministro de 14 defensas cilíndricas para los muelles de El Musel, con un presupuesto base de 387.333 euros (IVA incluido). El plazo de presentación de ofertas termina el 25 de noviembre. Se trata de un suministro sin instalación, por lo que las defensas, junto sus cadenas y elementos accesorios de anclaje, deberán ser depositadas en el lugar de El Musel que determine la Autoridad Portuaria.