El Puerto de Gijón contrata su limpieza de forma provisional por retrasos en la adjudicación

Anuncia una licitación para dos meses al terminar el contrato en vigor y publica el arreglo urgente de los desvíos ferroviarios de las vías de la estación sur

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:30

Comenta

La Autoridad Portuaria de Gijón aprobó el viernes la autorización de la contratación del servicio de limpieza general del dominio público portuario terrestre, al ... que destinará 4,2 millones de euros a lo largo de cuatro años. Sin embargo, la tramitación va con retraso «por diversas circunstancias», que el Puerto no especifica, pero que han obligado a poner en marcha un procedimiento transitorio para cubrir las tareas de limpieza por un período de dos meses, «ante el inminente vencimiento del período de vigencia de los servicios actuales», adjudicados a Urbaser.

