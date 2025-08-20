Seis empresas optan al contrato para reparar varias estructuras en el Puerto de Gijón

Seis empresas optarán al contrato de obra para la reparación de varias estructuras en el Puerto de Gijón. Se trata de una licitación con ... un presupuesto base de 704.157 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de los trabajos de ocho meses. En concreto, el objeto del contrato es la rehabilitación de tres estructuras de distinta tipología y que presentan deficiencias en su estado actual, por lo que la reparación busca prolongar su vida útil.

Se trata del muro de sostenimiento en la zona de cintas, el viaducto de Rendiello y el pantalán de graneles líquidos. Estas estructuras presentan daños por carbonatación y por presencia de cloruros, al encontrarse en ambiente marino.

Mesa de contratación

Las empresas que presentaron oferta y cumplían los requisitos exigidos fueron Imesapi, New Construction, Orión Reparación Estructural, Retineo Ingeniería, Soluciones Solurban y Tamer Construcciones Industriales. La puntuación que otorgue la comisión técnica designada por la mesa de contratación a cada una de ellas, en función de las ofertas técnicas evaluables aportadas, determinará la adjudicación de este contrato.

El contratista deberá seguir el proyecto técnico para la reparación de estas tres estructuras del Puerto de Gijón, que fue presentado por Noega Ingenieros en mayo de este año y firmado por Emilio José del Bosque Martín.