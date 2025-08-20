El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un barco, en el pantalán de graneles líquidos de El Musel. E. C.

Seis empresas optan al contrato para reparar varias estructuras en el Puerto de Gijón

Los trabajos están destinados a mejoras en la zona de cintas, el viaducto de Rendiello y el pantalán de graneles líquidos

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Miércoles, 20 de agosto 2025, 07:08

Seis empresas optarán al contrato de obra para la reparación de varias estructuras en el Puerto de Gijón. Se trata de una licitación con ... un presupuesto base de 704.157 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de los trabajos de ocho meses. En concreto, el objeto del contrato es la rehabilitación de tres estructuras de distinta tipología y que presentan deficiencias en su estado actual, por lo que la reparación busca prolongar su vida útil.

