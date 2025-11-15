Puertos del Estado cierra la vía de la negociación para evitar el juicio por la desaparición del carbón en Gijón

La última reunión del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Gijón, celebrada el pasado 7 de noviembre, supuso un frenazo a las intenciones ... de El Musel de intentar evitar la celebración del juicio por la demanda millonaria interpuesta por la suiza Telf contra la EBHI por la desaparición de 120.000 toneladas de carbón. La vista, que se tenía que haber celebrado el pasado 20 de octubre, fue aplazada después de que el titular del juzgado de Primera Instancia número 10 de Gijón aceptara la solicitud presentada por ambas partes para posponer durante 60 días el procedimiento.

El objetivo no era otro que intentar negociar un acuerdo que evitara el riesgo a una sentencia condenatoria contra la terminal de graneles en una demanda por 53 millones de euros, que podría suponer la quiebra de esta empresa participada mayoritariamente por la Autoridad Portuaria.

La representación de Puertos del Estado en el consejo de administración de El Musel, que ostenta desde el pasado mes de agosto José Antonio Segovia Arroyo, en sustitución de Manuel Ortiz Iglesias-Ussel, informó al máximo órgano de gestión del puerto gijonés, según ha podido saber EL COMERCIO de fuentes del propio consejo, que el organismo estatal no permite el acuerdo extrajudicial entre la EBHI y Telf.

Con este impedimento por parte de Puertos del Estado lo que se cierra es una vía con la que el equipo dirigido por Nieves Roqueñí pretendía lograr una salida que asegure el futuro de la EBHI, sobre todo a la vista del informe interno elaborado sobre la desaparición del carbón, que constata presuntas irregularidades y una supuesta gestión negligente.

En esta demanda civil, la suiza Telf reclama a la EBHI una indemnización de 53 millones de euros en concepto de daños por haberle impedido durante años el acceso a las 159.984 toneladas de carbón de su propiedad que estaban en el puerto y, finalmente, por haber perdido la mayoría de ese cargamento. Una pericial determinó que fueron 120.284 las toneladas extraviadas.

La llegada de Nieves Roqueñí a la presidencia de la Autoridad Portuaria ha supuesto un cambio en la gestión de este asunto, en el que la exconsejera socialista quiso dar prioridad a aclarar lo sucedido. Para ello, tras nombrar a Gonzalo Mallo gerente de la EBHI, le encargó la elaboración de una investigación interna sobre quién hizo qué y cómo se gestionó el asunto en la etapa anterior, cuando el puerto tenía por presidente a Laureano Lourido.

Dicho informe, elaborado por la consultora KPMG, fue remitido a la Fiscalía de Asturias al detallar supuestos indicios delictivos. La Fiscalía, a su vez, dio traslado de dicho informe al Juzgado de Instrucción número 1 de Gijón, donde ha recaído el intento de Telf por mantener abierta la investigación penal de este caso.