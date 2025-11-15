Puertos del Estado cierra la vía de la negociación para evitar el juicio por la desaparición del carbón en Gijón
El litigio se aplazó a petición de las partes por el interés de la terminal de graneles de evitar la condena a pagar una indemnización millonaria
Gijón
Sábado, 15 de noviembre 2025, 22:59
La última reunión del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Gijón, celebrada el pasado 7 de noviembre, supuso un frenazo a las intenciones ... de El Musel de intentar evitar la celebración del juicio por la demanda millonaria interpuesta por la suiza Telf contra la EBHI por la desaparición de 120.000 toneladas de carbón. La vista, que se tenía que haber celebrado el pasado 20 de octubre, fue aplazada después de que el titular del juzgado de Primera Instancia número 10 de Gijón aceptara la solicitud presentada por ambas partes para posponer durante 60 días el procedimiento.
El objetivo no era otro que intentar negociar un acuerdo que evitara el riesgo a una sentencia condenatoria contra la terminal de graneles en una demanda por 53 millones de euros, que podría suponer la quiebra de esta empresa participada mayoritariamente por la Autoridad Portuaria.
La representación de Puertos del Estado en el consejo de administración de El Musel, que ostenta desde el pasado mes de agosto José Antonio Segovia Arroyo, en sustitución de Manuel Ortiz Iglesias-Ussel, informó al máximo órgano de gestión del puerto gijonés, según ha podido saber EL COMERCIO de fuentes del propio consejo, que el organismo estatal no permite el acuerdo extrajudicial entre la EBHI y Telf.
Con este impedimento por parte de Puertos del Estado lo que se cierra es una vía con la que el equipo dirigido por Nieves Roqueñí pretendía lograr una salida que asegure el futuro de la EBHI, sobre todo a la vista del informe interno elaborado sobre la desaparición del carbón, que constata presuntas irregularidades y una supuesta gestión negligente.
En esta demanda civil, la suiza Telf reclama a la EBHI una indemnización de 53 millones de euros en concepto de daños por haberle impedido durante años el acceso a las 159.984 toneladas de carbón de su propiedad que estaban en el puerto y, finalmente, por haber perdido la mayoría de ese cargamento. Una pericial determinó que fueron 120.284 las toneladas extraviadas.
La llegada de Nieves Roqueñí a la presidencia de la Autoridad Portuaria ha supuesto un cambio en la gestión de este asunto, en el que la exconsejera socialista quiso dar prioridad a aclarar lo sucedido. Para ello, tras nombrar a Gonzalo Mallo gerente de la EBHI, le encargó la elaboración de una investigación interna sobre quién hizo qué y cómo se gestionó el asunto en la etapa anterior, cuando el puerto tenía por presidente a Laureano Lourido.
Dicho informe, elaborado por la consultora KPMG, fue remitido a la Fiscalía de Asturias al detallar supuestos indicios delictivos. La Fiscalía, a su vez, dio traslado de dicho informe al Juzgado de Instrucción número 1 de Gijón, donde ha recaído el intento de Telf por mantener abierta la investigación penal de este caso.
La cesión de los terrenos de Jove al Ayuntamiento requiere la autorización del Ministerio de Hacienda
El recorrido para la cesión al Ayuntamiento de los terrenos que la Autoridad Portuaria tiene en Jove no va a ser un camino fácil ni sencillo, pese a la voluntad mostrada por Nieves Roqueñí a satisfacer la solicitud aprobada por el Pleno en ese sentido. Como ya avanzó EL COMERCIO, la posible cesión requerirá de que el Puerto impulse el desarrollo de un plan especial como propietario único del ámbito urbanístico, ante lo que el equipo de gobierno mostró su disposición a colaborar y, de hecho, la alcaldesa y la presidenta de El Musel acordaron, llegado el momento, la celebración de reuniones técnicas entre personal cualificado de ambas instituciones.
Pues bien, cuando Nieves Roqueñí, durante la última reunión del consejo de administración retomó este asunto para confirmar la voluntad portuaria de cesión de esos terrenos que el Ayuntamiento quiere para usos deportivos, Puertos del Estado intervino por boca de su representante en El Musel para evitar precipitaciones en este asunto. El organismo estatal advirtió al consejo que el Puerto debe requerir la autorización del Ministerio de Hacienda para poder iniciar la negociación de esa cesión. Fue en el Pleno de septiembre en el que se aprobó por unanimidad una propuesta conjunta de Podemos e IU en la que se instaba al gobierno municipal a poner en marcha negociaciones con la Autoridad Portuaria para que los terrenos del antiguo campo de fútbol de la calle Francisco Eiriz y su entorno, en Jove, pasen a ser propiedad municipal. Poco después, la alcaldesa ya tramitó dicho interés y trasmitió el contenido del acuerdo plenario a la presidenta del Puerto por escrito.
Nieves Roqueñí mostró su «total disposición» a una cesión gratuita de los terrenos de Jove para uso deportivo. Después de la polémica que enfrentó al Puerto con el Ayuntamiento sobre la cesión de la franja de Naval Gijón, la exconsejera socialista aseguró que «el camino» para llegar a esta cesión, «teniendo la decisión o la voluntad de hacerlo» iba a ser «más fácil». Sin embargo, la tramitación, independientemente del grado de complejidad, será larga, por la propia exigencia de la normativa urbanística, a lo que hay que sumar autorizaciones y permisos, no solo de Puertos del Estado, sino del Ministerio de Hacienda, como se dejó constancia en la última reunión portuaria.
De hecho, estos terrenos, que comprenden tres parcelas con una superficie total de 16.102 metros cuadrados, están entre los bienes que El Musel está obligado a enajenar para satisfacer el acuerdo del préstamo para la obra de ampliación por carecer de interés para su actividad. La única pega que el informe de auditoria de Puertos del Estado puso a El Musel el año pasado fue no haberse deshecho de estos terrenos.
