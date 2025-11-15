El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Pilas de carbón en la terminal de graneles que gestiona la EBHI en El Musel. Jesús M. Pardo

Puertos del Estado cierra la vía de la negociación para evitar el juicio por la desaparición del carbón en Gijón

El litigio se aplazó a petición de las partes por el interés de la terminal de graneles de evitar la condena a pagar una indemnización millonaria

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Sábado, 15 de noviembre 2025, 22:59

La última reunión del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Gijón, celebrada el pasado 7 de noviembre, supuso un frenazo a las intenciones ... de El Musel de intentar evitar la celebración del juicio por la demanda millonaria interpuesta por la suiza Telf contra la EBHI por la desaparición de 120.000 toneladas de carbón. La vista, que se tenía que haber celebrado el pasado 20 de octubre, fue aplazada después de que el titular del juzgado de Primera Instancia número 10 de Gijón aceptara la solicitud presentada por ambas partes para posponer durante 60 días el procedimiento.

