Puntolab Audición: precisión tecnológica y espacios pioneros para una nueva forma de oír

Con salas únicas en Asturias, tecnología de última generación y un equipo especializado, Puntolab Audición se ha consolidado en Gijón como centro de referencia para quienes buscan soluciones auditivas precisas, modernas y adaptadas a la vida real.

Un inicio en plena pandemia

El 22 de junio de 2020, abría sus puertas en Gijón Puntolab Audición, un centro auditivo que apostaba por una fórmula diferente: unir la tecnología más avanzada, unas instalaciones pioneras en Asturias y un equipo especializado para ofrecer soluciones auditivas precisas y personalizadas.

Detrás del proyecto está Rafael González-Ripoll, que llevaba tiempo dándole forma a una idea: «Queríamos un espacio donde pudiéramos recrear situaciones sonoras reales. Eso nos permite ajustar con mucha más precisión los audífonos y mejorar de verdad la calidad de vida de cada persona».

Instalaciones que marcan la diferencia

El centro, moderno y diáfano, rompe con el concepto clásico de centro auditivo. Cuenta con dos salas de 15 metros cuadrados que permiten realizar pruebas en condiciones que muy pocos centros en Asturias pueden ofrecer. En ellas se recrean entornos sonoros reales —el bullicio de la calle, un restaurante con varias conversaciones a la vez…— para comprobar en tiempo real cómo responde la persona a cada situación y ajustar los dispositivos con un nivel de precisión difícil de conseguir de otra forma.

«Las salas están pensadas para que todo sea más realista», explica Rafa. «Además, permiten que la persona pueda estar acompañada, algo que da seguridad a quienes vienen por primera vez».

A esto se suma una isla expositora con todo tipo de audífonos y accesorios, donde los visitantes pueden ver, tocar y probar la tecnología antes de decidirse. Una forma transparente y didáctica de mostrar todo lo que ofrece hoy el sector.

Tecnología avanzada para ajustes precisos

La parte técnica es uno de los grandes pilares de Puntolab. El centro realiza pruebas auditivas completas —audiometría tonal, logoaudiometría, vía ósea, UCL—, utiliza grabaciones de entornos sonoros reales para ajustes personalizados y ofrece servicios como revisiones gratuitas de por vida, garantía y seguro a todo riesgo durante cinco años, audífonos de sustitución y 21 días de prueba antes de la compra definitiva.

Algunos modelos incorporan ya inteligencia artificial, capaz de diferenciar entre voz y ruido ambiental para optimizar la experiencia auditiva incluso en espacios complicados.

Además, Puntolab organiza charlas formativas para asociaciones y colectivos, donde explica de manera práctica el uso y mantenimiento de los dispositivos y las opciones que ofrece la tecnología actual.

Profesionales especializados y en formación continua

Detrás de la tecnología hay un equipo de cinco trabajadores que combina experiencia, formación constante y compromiso con la calidad. Un equipo especializado, formado por Daniel Sánchez, Raquel R. y Alejandra Llenín, que comparte una misma filosofía: ofrecer soluciones precisas y personalizadas con la máxima profesionalidad y transparencia. «La empatía es importante, pero lo que realmente nos define es la innovación y la tecnología que ponemos al servicio de cada persona», señala Rafa.

Servicios pensados para el usuario

La experiencia del usuario en Puntolab está diseñada para ser completa y cómoda: revisiones ilimitadas, limpieza in situ, garantía de cinco años, parking y taxi gratuitos para facilitar el acceso, e incluso la posibilidad de probar los audífonos en su día a día antes de tomar una decisión.

Este enfoque práctico y transparente ha convertido al centro en un referente en Gijón, con pacientes que llegan de todas partes de Asturias y de otros lugares de España.

Compromiso con Gijón a través del deporte

Además de su apuesta por la innovación y la calidad auditiva, Puntolab Audición mantiene un firme compromiso con la comunidad local. Una forma de devolver a Gijón todo lo que le ha dado es a través del patrocinio de diferentes equipos deportivos de la ciudad.

El centro colabora con Gijón Atletismo, Wolves Run Project, Círculo Gijón, Puntolab Audición F.C., Acebal Gentlemen Football Club, los 3 Amigos (ciclismo) y Club Atletismo Aquila, contribuyendo al desarrollo del deporte local y fomentando hábitos de vida saludable.

«Creemos que apoyar el deporte es también apoyar la salud, el esfuerzo y los valores de trabajo en equipo que compartimos en nuestra filosofía de empresa», explica Rafa.

Innovación constante como visión de futuro

Consolidado ya como centro auditivo de referencia en la comarca, Puntolab Audición sigue apostando por la innovación y la mejora continua. «La tecnología avanza muy rápido —concluye Rafa— y nuestro objetivo es incorporar siempre las herramientas más modernas para ofrecer ajustes más precisos y soluciones más eficaces».

Porque en Puntolab, la clave está en la combinación de instalaciones únicas, tecnología de vanguardia y profesionales especializados que trabajan para que cada persona oiga mejor… y con la mayor precisión posible.