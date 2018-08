«No nos quedó ni una sola mesa sin ocupar» El Muro, abarrotado de gente. / JORGE PETEIRO La noche de los Fuegos y el día de Begoña, «entre las mejores jornadas del año» para restaurantes, bares y sidrerías COVADONGA RODRÍGUEZ GIJÓN. Jueves, 16 agosto 2018, 03:54

No falla. Restaurantes, bares y sidrerías volvieron a registrar el lleno en la noche más multitudinaria del verano gijonés y ayer, día de Begoña, seguían a un ritmo frenético.«El punto álgido comienza ya el día 14 por la noche con las cenas y con las personas que acuden a la terraza después de ver los fuegos», señalaban ayer en el Gloria, el restaurante de Esther y Nacho Manzano situado en la plaza de Florencio Rodríguez. Ayer, la hora de la comida, tenía todas la mesas reservadas, excepto las del exterior, para las que no aceptaban reserva previa.

Son muchos los asturianos que deciden comer fuera de casa en el día grande de la villa, lo que hace que la jornada se convierta en una «de las mejores». «En los últimos años siempre hemos comido de restaurante. Vamos a la playa, bailamos la danza prima, vemos el restallón y nos vamos a comer. Después cogemos un autobús y para casa a descansar», relataba Carmen Serrano. Y como ella muchísimos otros gijoneses. De ahí que mucho clientes prefiriesen reservar para no quedarse sin sitio y que en numerosos locales no quedara «una sola mesa libre».

A pesar de esto, hay quien toma la decisión de comer fuera sobre la marcha, como Conchita Arias, una ovetense que decidió venir junto a su amiga a pasear por Gijón para disfrutar del ambiente de la fiesta. «Tuvimos suerte porque encontramos sitio y sin tener que reservar», afirmó.

Las cenas del día 14, el 'terraceo' después de los fuegos y el vermú de antes de las comidas suponen un gran ingreso para los hosteleros. «Estuvimos llenos desde la tarde del día 14, con cenas y postfuegos», indicaron desde el café Dindurra. «Y hoy (por ayer) también tuvimos gran afluencia a la hora del vermú, después del restallón, y muchísimas comidas. La tarde, además, también se dio muy bien», agregaron.

Para muchos sentarse en la terraza de esa cafetería durante la noche de los fuegos es toda una tradición. «Siempre vengo pronto para coger sitio. Me gusta estar aquí contemplando todo el ambiente», explicó Pilar Pérez, quien añadía: «Mi marido y yo esperamos aquí a que acaben los fuegos y luego se nos une toda la familia». En su caso, no come fuera, sino que invita a su familia a casa. Eso sí, el vermú es una costumbre que no se pierde ningún 15 de agosto. «Vamos a la misa de Begoña y luego a tomar el aperitivo donde encontremos sitio».

Los hosteleros hacen caja la noche de los Fuegos y el día de la fiesta de Begoña, pero aseguran que las ventas se disparan también los días previos. «Toda la Semana grande es excepcional», apuntaron desde El Feudo. «Vienen muchos turistas, pero también paran aquí muchísimos gijoneses. Se notan las reducciones de jornada y el ambiente festivo», especificaron los camareros de este local ubicado en la calle de Felipe Menéndez. Desde su punto de vista, «la semana anterior y la de después también suelen ser todos los años muy buenas». En general el mes de agosto es el de más trabajo para los hosteleros de la ciudad. «Desde mediados de agosto hasta mediados de septiembre siempre hay mucha gente». Algo que se puede comprobar a simple vista con solo observar las terrazas de la ciudad. «Gijón es una ciudad muy animada y sus fuegos artificiales son una obra de arte», alabó un turista uruguayo que tomaba el vermú en la Ruta de los vinos.