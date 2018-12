«No somos Queen, pero lo intentamos» Integrantes del Coro Joven, ayer, durante su concierto en el teatro Jovellanos. / JOAQUÍN PAÑEDA El Coro Joven de Gijón llena el Jovellanos en su puesta de largo. «Es increíble verlo petao», destaca su director, Santi Novoa V. TREVIÑO GIJÓN. Lunes, 3 diciembre 2018, 03:50

«Es increíble ver el teatro petao». Santi Novoa, músico y director ovetense, encargado de guiar ayer al Coro Joven de Gijón en el teatro Jovellanos, se mostró muy «feliz» ante la puesta en escena de la agrupación coral ante el público local, que llenó el graderío del Jovellanos.

Con una puesta en escena más musical y el acompañamiento de José Ramón Feito al piano, Julio Gilsanz a la guitarra, Juan Flores al saxofón, David Casillas al bajo y Félix Morales a la batería, los 27 integrantes de la agrupación coral interpretaron una amplia y variada selección de piezas dirigidas para todos los gustos y edades.

El 'Hallelujah' de Leonard Cohen fue una de las primeras en sonar, seguida por otro tema navideño, el 'All I want for Christmas is you', de Mariah Carey. Pero, sin duda, uno de los momentos más esperados de la velada fue la interpretación de 'Bohemian Rhapsody'. «No somos Queen, pero intentaremos hacer una versión decente», bromeaba Novoa. El rock de Extremoduro también tuvo cabida en la cita melódica. El tema 'Si te vas', con arreglos del cantautor Pablo Herrero, fue el elegido por la agrupación para animar a un público totalmente entregado.

La 'Nana'

El momento más emotivo para Novoa llegó en el momento de llamar al escenario a Pablo y Víctor García, componentes de la banda de metal WarCry, de la que Novoa también forma parte. Juntos interpretaron 'Nana', una composición de creación propia.

El Coro Joven de Gijón cuenta con tres años de vida. Nace de un acuerdo entre el Ayuntamiento de Gijón y la Federación Coral Asturiana con el objetivo de «despertar el interés de los jóvenes por la música coral». Su director, Santi Novoa, ejerce la misma función al frente de la Agrupación Polifónica Gijonesa 'Anselmo Solar', creada en el año 1949.