Una bienvenida al nuevo año entre copas y quejas César Martín muestra la entrada a la fiesta, acompañado por Sara Polo y Juan Sánchez. / J. PAÑEDA Las críticas de parte de los asistentes a una de las fiestas de Nochevieja contrastan con la satisfacción de sus organizadores I. VILLAR GIJÓN. Viernes, 4 enero 2019, 04:08

«Decían en su publicidad que era un espectáculo que no se volvería a repetir. Pues gracias a Dios». Sara Polo es una de las aproximadamente dos mil personas que eligieron el recinto ferial para dar la bienvenida a 2019, en una fiesta de Nochevieja ambientada en el circo. Pero la experiencia, asegura, no fue la que esperaba. «La carpa no estaba calefactada y tuvimos que pasarnos la noche con los abrigos puestos. Apenas hubo trapecistas, ni malabaristas. Y la pirotecnia fueron tres o cuatro chorritos de fuego que solo vio la gente de las primeras filas. Lo único bueno fueron el DJ y el personal de seguridad», apunta. Su amiga Sheyla va más allá y habla de un «tongo con mayúscula», añadiendo a esas quejas cuestiones como la ubicación de los espacios VIP sobre las barras donde se servían las bebidas. «Estaban cayendo cada poco botellas desde arriba sobre la gente que estaba pidiendo, y además como arriba el suelo estaba ya todo mojado goteaba abajo, sobre los camareros e, incluso, sobre las copas que ponían».

Juan Sánchez denuncia esperas «de hasta cincuenta minutos» para ser atendido, «lo que hacía que la gente se llevara las consumiciones de dos en dos y de tres en tres». Y César Martín critica que ya a mitad de la noche «se habían agotado las bebidas y los vasos. La gente los cogía del suelo». Varios asistentes trataban ayer de organizarse para trasladar sus quejas a Consumo.

Los organizadores asumen que «hay que corregir errores», pero niegan que la situación fuera tan caótica y aseguran que algunas situaciones denunciadas «son mentira». Apuntan que sobraron tanto refrescos como «430 botellas de alcohol», que hubo 30 camareros atendiendo y que el único espectáculo que se cayó del programa fue la pirotecnia «porque no dejó el Ayuntamiento». Limitan el descontento a «30 o 50 personas, de 2.000» y aseguran que «no permitiremos que nos llamen estafadores».