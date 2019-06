La quema de rastrojos y el desgaste de los frenos, en el punto de mira Una tesis universitaria verifica que la acería solo es responsable del 2,6% de las micropartículas PM10 que llegan a campus gijonés R. MUÑIZ GIJÓN. Domingo, 23 junio 2019, 03:02

¿Cuáles serán los próximos pasos que den las administraciones en la lucha contra la contaminación del aire? Las pistas se han adelantado en el principal foro científico sobre la cuestión, celebrado la pasada semana en Valencia. «La idea que está calando es que no basta con poner un límite máximo de emisiones y cumplirlo. Los estudios demuestran que las concentraciones de contaminación de cualquier nivel pueden ser dañinas», explica Luis Negral, profesor de Tecnologías del Medio Ambiente en la Universidad de Oviedo y uno de los participantes del foro. En base a ese principio, «desde la Comisión Europea empiezan a valorar la conveniencia de, para tener una mejor calidad de vida, rebajar los niveles máximos que ahora se permiten para acomodarlos a los que recomienda la Organización Mundial de la Salud, pero es que ésta a su vez está también analizando la posibilidad de reducir sus umbrales», apunta.

El debate sobre las restricciones se produce cuando el cielo en Asturias presenta las concentraciones por micropartículas más bajas de su historia reciente, a pesar de lo cual la cuestión ocupa más atención y reivindicación. «Es la conciencia ambiental que avanza, y en esa línea, lo que se está pensando es en poner límites normativos que nos lleven progresivamente a una mejor calidad de vida», apunta el especialista.

El problema en la zona oeste es objeto de debate desde hace años pero la Universidad ha ido más allá. 'Material particulado en el aire ambiente de la zona este de Gijón' es una tesis doctoral firmada por Laura Megido Fernández, presentada el año pasado y que le valió a su autora un 'cum laude' con mención internacional. Recopila seis artículos publicados con otros especialistas para aclarar la composición de la polución y sus efectos.

Tras un año de observaciones el estudio aclara el origen de las micropartículas de tipo PM10 en la zona del campus. Apenas un 2,6% tienen origen siderúrgico, «algo que se explica por la distancia a la fuente de emisión; evidentemente en la zona oeste los resultados son muy distintos», matiza Negral, codirector de la tesis. El aerosol secundario es el gran protagonista, con un 33,6% de las micropartículas, categoría que engloba a «fuentes emitidas a la atmósfera, normalmente en forma de gas como el amoniaco, pero que al reaccionar con otras da origen a particulas secundarias», ilustra.

El matiz del coche eléctrico

La segunda fuente en importancia es el tráfico rodado, con un 24,7%. «Salvo en las zonas industriales, en la mayor parte de España el principal origen del PM10 está en el tráfico, de ahí las restricciones que se le empiezan a poner en las ciudades», apunta el profesor de la Universidad de Oviedo. Los cálculos realizados en la tesis aclaran además que el tubo de escape es la fuente predominante de la polución asociada al vehículo, pero no la única. Las partículas de cobre, antimonio y estaño por ejemplo tienen su origen más probable en el desgaste de los frenos. «Junto al desgaste de los neumáticos y al polvo de rodadura, forma parte de lo que desde hace décadas venimos llamando como emisiones no canalizadas del vehículo, y la razón por la cual decir que el coche eléctrico es de 0 emisiones no es del todo cierto», señala Negral.

La tesis destaca que en algunos días de invierno otras combustiones al margen del tráfico, como son la quema de madera o biomasa, aporta hasta el 50,8% de las partículas PM10. El trabajo del Principado sobre la zona de Monteana también apuntó a la influencia de las quemas agrícolas. «Se pierde de vista que todo lo que pones en la atmósfera lo acabas respirando. La quema de rastrojos es una solución fácil para eliminar el residuo vegetal, la que se ha hecho toda la vida, pero si queremos seguir mejorando en la calidad de vida también habría que controlar y regular esto», apunta.