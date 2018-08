«No es que queramos cobrar mucho, es que la ciudad no nos ofrece nada» Alumnos del curso de inserción laboral de Mar de Niebla. / J. PAÑEDA Los participantes en los grupos de trabajo del documento lamentan la falta de oportunidades y apuntan a marcharse como única opción vital CH. TUYA GIJÓN. Miércoles, 29 agosto 2018, 01:18

«Tampoco es que los jóvenes quieran cobrar mucho. ¡No! Es que, directamente, esta ciudad no nos ofrece nada. Yo lo noté mucho por la crisis». Esa es una de las opiniones de los jóvenes participantes en los grupos de trabajo creados para la elaboración del informe 'La situación social de la juventud gijonesa'.

El documento, encargado por el Ayuntamiento de Gijón a los investigadores Stefano de Marco y Daniel Sorando, contó con la participación de 40 personas que ofrecieron sus puntos de vista sobre las necesidades de los jóvenes gijoneses. Y estos lo tienen claro: «La gente no quiere irse, pero, a ver, te vas porque no te queda otra». Una decisión que han tomado ya muchos, «tengo amigos en Londres, en Estados Unidos y en varios países europeos». Y que ellos mismos se plantean tomar: «Yo me voy a marchar, pero tengo claro que Gijón me encanta». Porque, la mayoría, «se van o están opositando para funcionario».

Y no lo dicen jóvenes sin formación universitaria. «Conozco a personas que han estudiado lo mismo que yo y están trabajando en una mediana superficie deportiva», ya que, como señala otro de los asistentes, «nosotros no tenemos ya tantas opciones. Antes, sin estudios podía trabajar en varios lugares. Ahora, incluso con doctorados o másteres te cierran puertas».

Con un futuro marcado por la emigración, los que quedan también confirman una de las conclusiones del informe: «La población joven gijonesa se ha desdibujado», al caer un 41% en doce años. Según uno de los participantes, «la mayoría de la gente que veo es muchísimo más joven que yo. No pasa nada, pero me gustaría estar con gente de mi edad. Cada vez somos menos, ya somos como un 'Gran Hermano'».

Una situación contra la que piden acciones inmediatas. «Quedamos pocos jóvenes. No es broma. Si nuestro grupo de amigos lo formaban diez personas, ahora quedamos tres. ¡Pues cuidadnos!, porque al final estamos todos diciendo lo mismo: 'Espero marchar'. A los cuatro que quedamos no nos ponen ninguna facilidad».

«Desidia municipal»

Unas apreciaciones las de los jóvenes participantes en los grupos de trabajo que comparten las entidades sociales. «La situación de la juventud es muy, pero que muy preocupante», señala Héctor Colunga, director de Mar de Niebla. Como integrante de la Red Activa de Inclusión, que conforman catorce ONG, Colunga insiste en la necesidad de «actuar».

Algo que también pide el Conseyu de Mocedá. Su presidente, Álvaro Granda, urge «medidas de intervención social», porque «los datos sobre los jóvenes en riesgo de exclusión social en Asturias cada vez son más preocupantes». En su opinión, «es necesario facilitar la inclusión sociolaboral de los jóvenes» y acusa de «desidia al gobierno local de Foro».