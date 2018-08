«Queremos que nos arreglen la boca» La marcha de los afectados de iDental comenzó en los juzgados, desde donde partieron con pancartas y banderas. / ARNALDO GARCÍA Unas 80 personas van desde los juzgados a la plaza Mayor para pedir que el Principado sufrague la finalización de sus tratamientos COVADONGA RODRÍGUEZ GIJÓN. Martes, 14 agosto 2018, 04:14

«No queremos promesas, queremos soluciones. Pedimos que nos anulen los pagos, nos devuelvan los expedientes y poder terminar gratuitamente los tratamientos que muchos de nosotros ya pagamos y que quedaron en el aire al cerrarse la clínica». Las reivindicaciones de los afectados por el cierre de la clínica de iDental en Gijón se escucharon ayer, altas y claras, en la plaza Mayor. El encargado de darles voz fue Jesús López, uno de los fundadores de la plataforma que los aglutina.

Los afectados realizaron ayer una marcha de protesta desde los Juzgados hasta el Ayuntamiento para hacerse escuchar. Participaron en ella unas 80 personas, que estuvieron respaldadas por Mario del Fueyo, secretario general de Xixón Sí Puede, y Enrique López, portavoz parlamentario de Podemos Asturies.

Fueyo reclamó soluciones urgentes. Soluciones que pasan por la devolución de los expedientes -que aunque ya han sido recuperados por orden judicial de las instalaciones del polígono de Tremañes donde permanecían, aún no están en manos de los pacientes-, la paralización de los cobros de las financieras y la creación de un fondo de emergencia para poder atender a aquellas personas que necesitan terminar sus tratamientos o que han sufrido mala praxis. Por su parte, López defendió que la salud bucodental forme parte del sistema sanitario para garantizar el acceso libre y gratuito para todos los ciudadanos.

La marcha transcurrió pacíficamente entre gritos de 'iDental nos roba la sonrisa y el dinero' y 'soluciones ya'. «Ya no sé lo que es comer un bocata o un filete», expresó Juan José Pérez, quien acudió a la manifestación con un implante que se le había caído para dar fe de su situación. Su caso se parece bastante al de muchos otros participantes en la marcha. Pérez acudió a iDental para poder «arreglar la boca». Le tenían que colocar tres implantes en la parte de abajo y arreglar la parte de arriba entera. Pero no fue eso lo que le hicieron. «Me extrajeron dos piezas sanas y me pusieron los tres tornillos de los implantes, pero solo una corona», explicó. «Cuando llegaba el día de poner las otras coronas, me llamaban y me postergaban la cita. Así hasta que cerró la clínica», agregó. Además, se le cayó un tornillo del implante que le volvieron a colocar y que ahora le ha vuelto a caer.

Cada asistente a la marcha tiene su historia. La plataforma de afectados calcula que en Asturias puede haber 800 ó 900 personas perjudicadas por el cierre de iDental. «Una estafa a nivel nacional que debe ser considerada como una emergencia sanitaria», insisten desde la plataforma.

Manuela Rúa, otra de las damnificadas, tiene piorrea, una enfermedad que provoca una degeneración progresiva de las encías, lo que hace que se caigan los dientes. Su tratamiento quedó en el aire después del cierre de la clínica. Le falta que le pongan las fundas en la parte de arriba y dos coronas en la parte de abajo, donde se le pueden ver los tornillos. «Yo solo quiero que me arreglen la boca», señaló. A pesar de que su tratamiento quedó inconcluso, sigue pagando a la financiera a la espera de que la Justicia solucione el problema. «La clínica estuvo dos años y medio funcionando sin permiso de apertura ¿Quiénes son los responsables de esto?», se preguntó Jesús López, que demanda «actos y no palabras».