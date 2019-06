«Queremos ser parte del cambio y a priori no nos negamos a entrar en el gobierno» Aurelio Martín, en un banco del parque de Teodoro Cuesta, en Laviada. / TAREK HALABI Aurelio Martín - Concejal de la coalición IU-IAS «En política no todo es aritmética y la capacidad de influencia depende de la representación social que tengas detrás y cómo logres encauzarla» IVÁN VILLAR GIJÓN. Miércoles, 5 junio 2019, 00:51

Pese a haber cosechado su peor resultado de la historia en Gijón, tanto en número de votos como ediles, IU aspira a «ser parte del cambio» y se muestra dispuesta a apoyar el 15 de junio la investidura de Ana González como alcaldesa «sin condicionar nuestro voto a que estemos o no en el gobierno». No obstante, a sabiendas de que el PSOE tiene una mayoría suficiente para gobernar en solitario, no cierra la puerta a esa posibilidad, destacando el trabajo realizado estos cuatro años para intentar poner de acuerdo a la izquierda en la ciudad. Hoy ambos partidos tendrán su primer encuentro tras las elecciones.

-¿Qué le van a pedir al PSOE en esta primera reunión?

-Hablaremos fundamentalmente de cuestiones programáticas. Vamos a ver en qué cosas podemos avanzar y si puede haber un programa de cambio que sea compartido. Si lo hay, votaremos a la candidata socialista sin condicionar en ningún caso ese apoyo a que estemos o no en el gobierno. Ese será otro tema que además dependerá de lo que quiera plantear el PSOE. Han obtenido un resultado lo suficientemente contundente para tener si quieren un gobierno monocolor, y eso nadie se lo puede discutir.

-Su 'sí', entonces, no está garantizado, pero tampoco condicionado a puestos...

-Nuestro mensaje es que nos gustaría mucho poder participar del cambio y votar a la candidata socialista. Creo que somos la organización que más ha luchado por que llegue ese cambio y no hemos trabajado tanto para ponernos ahora de lado. Lo que se va a hacer el 15 de junio es la moción de censura a la derecha que yo tanto pedí y que además es una moción de censura determinada de forma clara por los ciudadanos. Nos gustaría ser parte de ella y espero que no nos den ninguna razón para no hacerlo, sino todo lo contrario. Que nos den todas las razones del mundo para votar 'sí', y para que además lo hagamos con ganas, con ilusión y sin desconfianza. Es lo mejor que le puede pasar no solo a la izquierda, sino a Gijón para salir de la inercia en la que está. ¿Entrar o no en el gobierno? Eso lo veríamos después. Porque en cualquier caso quien debería tomar la iniciativa es el PSOE.

-Pero si se lo ofrecen, ¿entrarían?

-Habría que valorarlo, ver los pros y los contras... No tenemos decisiones tomadas a priori y por tanto no estamos negados a debatir ese asunto. Estamos dispuestos a hablar de todo. Aunque, como digo, hay temas en los que la iniciativa debe ser más del PSOE que nuestra. Y en última instancia, tendríamos que someterlo a consulta de la militancia.

-¿Qué cuestiones considera inexcusables para lograr ese acuerdo programático del que habla?

-No vamos a ir con banderas de 'o esto o nada'... Queremos una visión global del modelo de ciudad en el que se aborden las políticas sociales, de empleo, fiscales, medioambientales... Mirando los programas, hay coincidencias en bastantes temas. Pero también hay divergencias. Y también habrá que ver dónde quiere marcar el PSOE sus prioridades y qué capacidad tiene de asumir nuestras propuestas. En una negociación se ve la capacidad de dos partidos de dialogar y ponerse de acuerdo en un mínimo común denominador. Lo que esperamos es que ese mínimo sea lo suficientemente importante para votar a la candidata socialista.

«Veo prudencia»

-Llegó a decir durante la campaña que un PSOE reforzado podría volver «a los tiempos de la soberbia y la prepotencia». ¿Es el caso?

-No me atrevo a hacer valoraciones hasta reunirme con ellos, pero de momento lo que estoy viendo es una cierta prudencia, lo cual me parece positivo. Nada de lo oído y leído desde las elecciones para acá me ha parecido disonante ni me hace pensar que pueda ser así.

-Para lograr mayorías al PSOE también le valdrían los votos de Ciudadanos. ¿Ve posible ese escenario?

-Aun reconociendo que el Ciudadanos de Gijón no es el mismo que el Ciudadanos de Albert Rivera, porque es justo hacerlo, creo que hoy por hoy el PSOE tiene más coincidencias con nosotros que con ellos.

-Con un solo concejal, ustedes no son 'llave' en ningún caso.

-En política la aritmética es muy importante, pero hay más cosas. Y aunque tu capacidad de influencia se pueda ver mermada por tu baja representación en el Pleno, será importante cualitativamente en función de la representación social que tengas detrás. Esta organización siempre ha tenido importantes relaciones sociales a todos los niveles: sindical, de juventud, del tercer sector... Y la presión que puedas ejercer en el Ayuntamiento depende de que logres esa complicidad social y puedas encauzar las demandas que hay en la ciudad.

-¿En qué fallaron para obtener un resultado electoral tan bajo?

-Creo que es atribuible a múltiples causas, no solo a una. Por una parte, se ha prolongado la ola de voto útil de las generales, que ha afectado a todo lo que se mueve a la izquierda del PSOE en todas partes menos en el País Vasco y Cataluña. Ha sido la campaña menos municipal de todas, más bien era una segunda vuelta de las generales. Luego también han tenido sus efectos la propia crisis de IU y la pérdida en Asturias de un liderazgo muy importante como era el de Gaspar (Llamazares). Y después es evidente que hemos cometido errores. Somos una fuerza pequeña, con pocos anclajes, y cuando vienen olas de estas características sufre mucho. Aunque tenemos cierta presencia institucional y cierto prestigio, deberíamos ser más fuertes en el tejido social.

-En su campaña incidió en el papel jugado estos cuatro años para intentar unir a la izquierda. ¿No se captó su mensaje?

-Hay una diferencia de 1.600 votos respecto al resultado autonómico que creo que sí es gente que ha valorado ese trabajo y nos ha apoyado a pesar de que en las regionales votó por PSOE o por Podemos. Aunque teníamos esperanza en que hubieran sido más, y de hecho confiábamos en obtener 2 o 3 concejales. Ninguna encuesta antes de las generales daba un crecimiento como el que tuvo el PSOE. Creo que en Gijón el voto útil a los socialistas tenía una doble utilidad; además de lo ocurrido en España, aquí la gente probablemente estaba cansada de los debates que tuvimos en la izquierda durante todo el mandato y entendía que el voto más contundente para desalojar a la derecha era uno al PSOE.