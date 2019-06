«Queremos que se recuerde a Tini como una persona que transformó la ciudad» El expresidente del Principado será nombrado hoy Hijo Predilecto, en una jornada festiva que también distingue al Hospital de Cabueñes MARLA NIETO GIJÓN. Sábado, 29 junio 2019, 04:43

El Teatro Jovellanos volverá a ser el escenario de la entrega de las distinciones más relevantes de la villa, otorgadas por el Ayuntamiento. Y entre todas las distinciones destaca el nombramiento como Hijo Predilecto a título póstumo a Vicente Álvarez Areces. Son vísperas de emotividad, en las que su familia siente «una mezcla de emoción y pena». Miguel Areces, hermano del que fuera presidente del Principado y alcalde de Gijón fallecido en enero de este año, asegura que «se agolpan recuerdos incapaces de llenar su ausencia». Ahora solo piden que se le recuerde «como a una persona que transformó la ciudad».

«Estoy acostumbrada a subir al Jovellanos, pero no para un premio como este», cuenta Tita Caravera, que recibirá la Medalla de Plata de la Villa a propuesta de Xixón Sí Puede por su lucgha en el movimiento vecinal. Nerviosa, destacó que «este premio lo llevaré en un lugar importe del corazón». Por su parte, Soledad Lafuente expresidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Rural 'Les Caseríes', a quien también se le otorgará esta medalla, dice sentirse «tranquila hasta que familiares y amigos empezaron a llamarme para felicitarme. Hay muchas personas que podrían haberse llevado este premio, quizá me lo hayan dado porque me sale solo hacer cosas para la gente».

Luis Miguel Piñera Entrialgo, Luis Manuel Flórez García, la Unión de Comerciantes y Xega, en plena celebración del Orgullo, también suman medallas de plata.

La de oro será para el Hospital de Cabueñes.