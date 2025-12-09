El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Mantas y colchones bajo el viaducto de Carlos Marx en Gijón, uno de los espacios habituales para pernoctar. Simal

«Queremos que el 'sinhogarismo' en Gijón no se cronifique, pero es difícil», señala el concejal Guzmán Pendás

Las entidades muestran su preocupación, hablan de una mayor dispersión de personas en la calle y ven necesaria una atención personalizada

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Martes, 9 de diciembre 2025, 00:22

Comenta

«Noticias como esta son un mazazo tremendo», lamentaba ayer el concejal de Servicios Sociales, Guzmán Pendás, tras el hallazgo este fin de semana de ... una persona fallecida en un cajero de la plaza del Carmen, el tercer caso de características similares registrado en la ciudad en apenas dos semanas, tras otra muerte en un cajero de La Calzada y una bajo el viaducto de Carlos Marx. «En la Fundación Municipal de Servicios Sociales se trabaja mucho y de manera muy profesional, de la mano de las entidades de la Red de Inclusión Activa (Redia), para atender el problema del sinhogarismo. Lo ideal sería un Gijón donde sea cosa del pasado. Pero pese al trabajo que se hace día a día, es algo muy difícil», señaló.

