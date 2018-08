«Nadie quiere quedarse El Molinón» Un padre con su hijo en brazos observa la maqueta, uno de los principales atractivos del estand de Gijón. / ARNALDO GARCÍA La maqueta del estadio hecha con playmobils será destruida si no encuentra destino P. SUÁREZ GIJÓN. Miércoles, 22 agosto 2018, 03:10

«Nadie quiere quedárselo». El artista Javier Grela, creador de la réplica a escala del estadio de El Molinón, una de los grandes atractivos del estand de Gijón en la Fidma, baraja la posibilidad de reciclarlo para otros usos ante la negativa por parte del Ayuntamiento y el Sporting de quedárselo en propiedad y ubicar la obra, «de 80 metros cuadrados», en alguno de sus recintos. «Yo no dispongo de sitio para quedármelo y pese a la pena que me da tener que deshacerme de esta creación, no encuentro otra opción», cuenta Grela.

La obra, hecha con playmobils, se creó con la voluntad de homenajear a la figura de Enrique Castro, Quini, símbolo del sportinguismo. «El 'Brujo' participó muy activamente del proyecto. Venía mucho a visitarnos y estaba encantado con el resultado. Su voluntad siempre fue que una vez terminado se incluyese en su museo», afirma Grela.

Grela invirtió un año y medio en construir esta maqueta, que también rinde tributo al Sporting. «Me dejaron acceder al estadio para tomar ciertas referencias, pero en ningún momento recibí compensación o ayuda económica alguna», aclara el autor de esta creación que ahora no encuentra destino.

El Ayuntamiento, explica Grela, el cual le costeó los gastos que conllevó desplazar la réplica al estand del recinto ferial.

Pese a que baraja distintas opciones para no tener que destruirlo, Grela insiste en que lo lógico sería que el club terminase por encontrarle la ubicación idónea. «Es la voluntad de su mayor leyenda y un tributo al club», defiende. «El estadio nace de una voluntad propia, la de que unos muñecos sonrientes pongan la sonrisa a un invento llamado fútbol», explica Grela, quien denomina a su obra como el 'PlayQuini'. «El Molinón es el estadio más antiguo de España y el único que tiene un Oscar. Barajamos varias opciones, pero esta era la mejor», argumenta este sportinguista.

«Quizás me he equivocado de club, pero no de afición. La grandeza del Sporting está en la 'mareona' y en Quini y eso no se lo va a quitar nadie», remacha.