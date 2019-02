«Se quieren apuntar un tanto que no les corresponde» Sábado, 9 febrero 2019, 02:02

A raíz de que se confirmase la convocatoria de la Junta de Seguridad, la plataforma contra la oleada de robos creada por vecinos y comerciantes de La Calzada ha acusado a la Federación de Vecinos (FAV) y a Ciudadanos de atribuirse el mérito. «Es un poco triste que quienes no han movido un dedo por ayudarnos se quieran ahora apuntar este tanto», señalan sobre la formación naranja, a la que acusan de ni siquiera haber pasado por el barrio para conocer la situación de mano de los afectados. «Entendemos que se acercan las elecciones, pero nosotros no entramos en este juego porque la situación en el barrio no es para ello», afirman quienes también critican a la Unión de Comerciantes que, junto a la citada federación vecinal, «salían públicamente diciendo que nos ayudaban pero no ha sido así». «Es un logro de todos no de nadie en concreto», sentencian.