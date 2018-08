Quince horas por los libros de texto En primer término, Fernando Zuazua y Magal Morán; Víctor Cadavieco y Melisa Fernández, en la cola que ya había a las 2.15 horas de la madrugada. Al fondo, ocupaba el primer lugar María Luz Cantero. / E. R. El Conseyu de la Mocedá entrega en su primer día 949 volúmenes y recibe otros 153 ELENA RODRÍGUEZ GIJÓN. Viernes, 17 agosto 2018, 02:19

«Que estén cambiando los libros de texto continuamente es una salvajada. ¿En qué cambian las Matemáticas y la Historia?». Lo decía ayer Alexander Borisenko, un padre de origen ruso que madrugó ayer mucho más de lo normal para llegar desde Posada de Llanera a Gijón y recoger los volúmenes necesitaba para sus hijos dentro del programa de préstamo e intercambio promovido por la Asociación Juvenil de Estudiantes Progresistas en colaboración con las Concejalías de Educación y Juventud.

A las siete de la mañana estaba frente a los locales del Espacio Astragal, que gestiona el Conseyu de la Mocedá en el número 45 de la avenida de la Constitución. Acudía por libros para segundo de Bachillerato y segundo de la ESO. «No es que no podamos pagarlos. El cálculo es de entre 400 euros por hijo, pero no tiene sentido si se pueden intercambiar. En mi país, nos los daban gratis el primer día de clase y los devolvíamos el último día de curso, cuando se revisaba que estuvieran en buenas condiciones para los siguientes. Y, si no, a arreglarlos».

A las ocho, los trabajadores del programa empezaron a repartir los primeros 200 números para participar, a partir de las nueve, en la recogida con los vales que, en una fase anterior, les habían sido otorgados por cada libro que entregaron. A Alexander le tocó el 102 en una jornada en la que, en total, se repartieron 949 libros (226 de Primaria; 587 de ESO y 136 de Bachillerato). Son un 32% más que el año pasado. También en este 2018 la participación ha sido más alta, con 646 personas que entregaron 4.685 libros entre el 2 y el 31 de julio. Ayer los padres hicieron entrega de otros 153, la mayoría (108), de la ESO.

En primer lugar de la cola estaba María Luz Cantero. Su madre, de 74 años, ya estaba esperando desde las cinco de la tarde del día anterior (esto es, quince horas antes) y ella la relevó cerca de las diez. Sentada en una silla de camping, con una manta, una taza de café y el libro 'The host', de Stephenie Meyer, pasó una noche en la que, a las 2.15 horas, ya había una quincena durmiendo al ras. María Luz había entregado ocho libros de tercero de la ESO de su hijo menor y esperaba hacerse con otros tantos para su hija mayor, de primero de Bachillerato del instituto Jovellanos. Consiguió seis y esperará unos días a ver si, con las nuevas entregas, puede hacerse con los dos que le faltan.

En su caso, era el segundo año que participaba y éste era el denominador común. La mayoría repetía, porque el programa les ha dado «muy buenos resultados». Lo decían Gloria Martín y María Blanco, alumnas del Calderón de la Barca, de primero de Bachillerato y que asisten desde primero de la ESO. «Conseguimos bastantes. Puede que nos falte alguno más específico, pero están en buenas condiciones y ahorramos 200 o 300 euros a la familia».

Siendo la cuantía significativa, muchos padres aluden a que buscan, sobre todo, «inculcar la cultura del reciclaje y el consumo responsable, además de la solidaridad». Así lo indicaban dos de los matrimonios que ya esperaban de madrugada: el de Melisa Fernández y Víctor Cadavieco, con una hija en el Rosario de Acuña; Magal Morán y Fernando Zuazua, padres del IES Fernández Vallín y Mónica Fernández, del Santo Ángel. Ayer se repartieron 200 números para seguir hoy con la entrega. A las 10 horas.