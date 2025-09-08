El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La Quiniela deja casi 44.000 euros en Gijón

El boleto fue sellado en la administración de la calle Ezcurdia

E. C.

Lunes, 8 de septiembre 2025, 23:21

La Quiniela dejó este lunes un acertante en Gijón que se llevó 43.975,86 euros por un boleto de 14 aciertos.

El boleto fue sellado en la administración de la calle Ezcurdia, 142. No hubo ningún acertante del pleno al 15.

De 14 aciertos han aparecido SEIS boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor no 09.150 de BARCELONA; en el no 35.600 de GIJÓN (Asturias); en el no 72.320 de SAN JUAN DE AZNALFARACHE (Sevilla); en la Administración de Loterías no 270 de BARCELONA; en la no 3 de ALCÁZAR DE SAN JUAN (Ciudad Real) y en la no 6 de REUS (Tarragona).

En la próxima jornada de La Quiniela de fecha 14 de septiembre de 2025 se pone en juego un bote en el que un único acertante del pleno al 15 podría ganar 2.300.000 euros.

