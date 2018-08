El quiosco de la ONCE en los Moros vende un 'rasca' premiado con 100.000 euros Jesús Escandón, en su puesto de trabajo. / ARNALDO GARCÍA «Lo compraron el miércoles pasado hacia la una. Es la hora de más movimiento», cuenta el vendedor Jesús Escandón A. COLLADO GIJÓN. Miércoles, 8 agosto 2018, 02:31

En el quiosco de la ONCE de la calle de Los Moros, frente a Correos, hay dos horas punta: la una de la tarde y, después, de seis a ocho. Son los momentos en los que Jesús Escandón atiende a más clientes. El miércoles pasado, en plena vorágine y antes de irse a comer, vendió un 'RascaX10', que estaba premiado con 100.000 euros. «Es la hora de más movimiento y no recuerdo a quién se lo di», lamenta. Se trata de un boleto 'presorteado', de las denominadas loterías instantáneas. Es decir, al rascar la zona numérica el jugador descubre sobre la marcha si ha resultado agraciado. Y hubo una persona de las muchas que se acercaron hace una semana a la ventanilla de Escandón que tuvo suerte. El vendedor no se enteró hasta que recibió la llamada de la delegación territorial, informándole de que habían recibido la solicitud de pago. Pero se queda con la satisfacción de haber repartido suerte.

Hace dos años que Jesús Escandón, afiliado y trabajador de la ONCE desde la década de los ochenta, comenzó a regentar el quiosco de la calle de Los Moros, cuando se jubiló su anterior titular. Es un «muy buen» punto de venta. Por delante pasan cada día cientos de gijoneses «y muchos turistas».