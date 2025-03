Ni radiografías ni pantallas de soldador, solo gafas homologadas

Laura Mayordomo Gijón Domingo, 23 de marzo 2025, 01:00 Comenta Compartir

Para observar los eclipses –tanto parciales como totales– es preciso usar unas gafas homologadas –deben cumplir con la norma ISO 12312-2– que se adquieren en ópticas por un precio que puede rondar los cinco euros. «No valen ni las radiografías ni las pantallas de soldador», insiste Óscar López, miembro de la Delegación en Asturias del Colegio de Ópticos-Optometristas de España, que el viernes 28 (a las 19 horas) ofrecerá la conferencia '¡Ojo a los eclipses!' en la Escuela de Marina Civil, con consejos para no poner en riesgo nuestra salud ocular en estos eventos.

La protección es fundamental. La exposición durar a la luz solar sin ella puede causar quemaduras en la retina sin generar dolor inmediato. Pero no valen gafas de sol comunes ni filtros caseros, avisa López. No protegen contra la radiación infrarroja. También se aconseja no mirar de forma continua durante más de «veinte segundos» y hacer pausas frecuentes en la observación del eclipse. El de este mes, comenta, será «una especie de ensayo general» para saber cómo actuar ante el eclipse total del verano de 2026.

De momento, la delegación asturiana del Colegio de Ópticos-Optometristas ha adquirido 2.000 gafas certificadas que estarán a disposición en su sede de las ópticas que quieran retirarlas para ponerlas a la venta en sus establecimientos. La idea es incrementar ese número para atender la elevada demanda que se espera de cara al eclipse del 12 de agosto de 2026.

Si se carece de gafas homologadas, los expertos proponen como alternativa usar proyectores de imagen indirecta. Para fabricar un «proyector estenopeico» basta con hacer un agujero en una cartulina para que la imagen del eclipse se proyecte en el suelo. Eso sí, no hay que mirar nunca directamente al Sol a través del agujero, advierten.