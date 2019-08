«Tenemos que reaccionar antes de que nos desborde la proliferación de patinetes» Un usuario de patinete eléctrico (arriba) y detalle de las recomendaciones que incluye uno de alquiler. / TUERO / SIMAL Aurelio Martín anuncia que tendrán preparado un borrador de la ordenanza de movilidad en septiembre «para ponerla en marcha cuanto antes» JOSÉ LUIS RUIZ GIJÓN. Miércoles, 14 agosto 2019, 01:32

Aurelio Martín anunció ayer que van a ponerse a redactar «de manera inmediata» una ordenanza de movilidad para regular el uso de los patinetes eléctricos «sin demora». «Es una situación novedosa que está desbordando la realidad de las ciudades, sobre todo de las más grandes y tenemos que reaccionar antes de que proliferen aún más», argumentó el concejal de Medio Ambiente y Movilidad.

«Hemos estado investigando y hay ciudades, como Málaga, en las que hay ya hay ocho empresas que alquilan este tipo de patinetes, así que antes de que aquí lo soliciten más, queremos tener algo aprobado. Es una realidad creciente y creemos que debemos hacerlo cuanto antes», explicó. Actualmente en Gijón sólo una empresa alquila patinetes eléctricos.

Martín confirmó que van a «ponerse a trabajar ya» para poder tener redactado el borrador en septiembre. Una vez que comience el trámite para su aprobación, confía en que «pueda tardar los cuatro meses habituales o incluso menos si es posible». La ordenanza actual, aprobada en 2002, no recoge la existencuia de los patinetes eléctricos, aunque sí los no motorizados. «Hemos estudiado la posibilidad de hacer una modificación de la actual, pero nos llevaría el mismo tiempo y no sería tan completa». Martín recordó que no hay «un mecanismo exprés» para la aprobación de ordenanzas.

Aunque habían anunciado que la ordenanza se desarrollaría en paralelo al Plan de Movilidad, «hemos decidido que no podemos esperar más». Una vez que estén aprobados los planes de movilidad, tanto el local como el regional, «si tenemos que hacer algunos ajustes, los haremos e incorporaremos las correcciones o matices que sean necesarios», adelantó.

El concejal espera que la ordenanza sea lo suficientemente completa e incluya todos los tipos de patinetes que existen en el mercado. «Hay distintas categorías en función de las potencias, de los pesos y de las dimensiones. El tipo A, por ejemplo, es el que más tolerancia tiene a la hora de circular y todo eso lo vamos a regular». Según indicó, algunas ordenanzas de otras ciudades establecen «que por debajo de 16 años hay que llevar casco e ir acompañado de familiares». También la DGT está ultimando una regulación de estos vehículos.

La única empresa de alquiler que opera en Gijón a través de una aplicación para teléfono móvil incluye en ella y en sus patinetes varias recomendaciones como: estacionar apropiadamente, no bloquear la acera o el tráfico, tener más de 18 años para conducirlos y utilizar casco.