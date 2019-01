IU reclama más agilidad para resolver las solicitudes de la renta social

La concejala Ana Castaño, de IU, criticó ayer que Servicios Sociales aún no haya aprobado ningún expediente de la renta social con cargo al presupuesto de 2019, tras haber agotado en diciembre los 500.000 euros de 2018. «Hemos entrado en el bucle de los retrasos y más retrasos», lamentó. En respuesta a una pregunta de Castaño en la comisión municipal de Bienestar Social, la concejala Eva Illán informó de que de las 4.086 solicitudes recibidas entre el 6 de noviembre y el 5 de diciembre, ya han sido valoradas 776. Recordó que desde la última resolución, firmada el 18 de diciembre, «han transcurrido 18 días hábiles en periodo navideño», en los que no ha estado disponible todo el personal. «No vamos a decir cómo organizar los recursos, pero con gente con necesidades no se puede ir al trantrán», replicó Castaño.

Illán anunció además que 1,4 millones de la partida de 2019 para la renta social se dedicarán a ayudas de emergencia. Dado que otros 1,3 serán para la actual convocatoria, quedaría 500.000 para una convocatoria nueva.