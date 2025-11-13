El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Registro en uno de los locales de hostelería de Montevil. A la derecha, el fallecido Manuel D. H. Damián Arienza

Nadie reclama el cadáver del narco de Gijón muerto en Toledo tras disparar a la Policía

Manuel D. H. llevaba apenas unos meses viviendo en Gijón, desde donde lideraba la peligrosa banda que se desplazaba por España y Portugal para cometer secuestros, extorsiones y acompañamientos de droga

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Gijón

Jueves, 13 de noviembre 2025, 22:55

El cadáver de Manuel D. H., el presunto narcotraficante fallecido en Toledo cuando la Policía repelía el ataque de la banda que se había ... desplazado desde Gijón para cometer un secuestro, permanece en el Instituto de Medicina Legal de Castilla La Mancha sin que nadie lo haya reclamado aún. Según los abogados que representan a los otros tres miembros del grupo que fueron interceptados, la víctima mortal no tiene familia directa en España, por lo que aún está por determinar cuál será el destino de los restos mortales.

