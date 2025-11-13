Nadie reclama el cadáver del narco de Gijón muerto en Toledo tras disparar a la Policía

El cadáver de Manuel D. H., el presunto narcotraficante fallecido en Toledo cuando la Policía repelía el ataque de la banda que se había ... desplazado desde Gijón para cometer un secuestro, permanece en el Instituto de Medicina Legal de Castilla La Mancha sin que nadie lo haya reclamado aún. Según los abogados que representan a los otros tres miembros del grupo que fueron interceptados, la víctima mortal no tiene familia directa en España, por lo que aún está por determinar cuál será el destino de los restos mortales.

El grupo criminal iba fuertemente armado, con pistolas automáticas para las que no tenían licencia y compradas en el mercado negro. Las utilizaron al verse sorprendidos por el Grupo Especial de Operaciones (GEO) en la localidad de El Casar de Escalona. Abrieron fuego en la avenida de Talavera de la Reina cuando la Policía les bloqueó el paso con dos todoterrenos. Los presuntos narcotraficantes dispararon directamente a los agentes, quienes tuvieron que emplear sus armas reglamentarias para repeler el ataque.

Uno de los presuntos narcos murió como consecuencia de las heridas de bala. Un segundo resultó herido de gravedad y permanece en coma inducido en un hospital de Toledo y un tercero resultó herido, si bien su vida no estuvo comprometida y fue dado de alta poco después. El último integrante del grupo criminal únicamente sufrió erosiones en la cara y en el cuerpo al tener que ser reducido para su arresto.

Marlaska: «Son héroes»

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, calificaba ayer de «héroes» a los policías que participaron en el complejo operativo en Toledo para desarticular a una de las bandas más peligrosas, formada por ciudadanos dominicanos. «Son un ejemplo de valor y sacrificio» y defendió su actuación frente a «el ruido con el que algunos quieren ensuciar el debate político», manifestó durante un acto y sin querer ahondar en la histórica reivindicación de la Guardia Civil y la Policía Nacional de ser considerada profesión de riesgo.

El grupo criminal desarticulado estaba asentado en Gijón, desde donde, supuestamente, se desplazaba por todo el país y también por Portugal para llevar a cabo los encargos de otras bandas, como secuestros exprés, robos de alijos a otros narcos, cobro de deudas... La investigación continúa bajo secreto de sumario para determinar si están detrás de otros episodios muy graves perpetrados tanto en Asturias como fuera de la región.