IU reclama dar prioridad en las modificaciones de la prórroga a los convenios con entidades La concejala Ana Castaño, en la sala de prensa municipal. / C. SANTOS I. VILLAR GIJÓN. Jueves, 27 diciembre 2018, 03:12

La concejala Ana Castaño, de IU, pidió ayer que el debate sobre las modificaciones presupuestarias que se deben afrontar a principios de 2019 no se limite únicamente a hablar las partidas para inversiones, sino que «dirija también el foco a los convenios para los que no existirá dotación». Lamentó que este sea «un efecto pernicioso de la prórroga que no parece estar en la agenda municipal» y anunció que pedirá en la próxima comisión de Hacienda una relación detallada de las entidades que se verán afectadas por este problema, así como «qué previsiones tienen para hacerle frente».

Castaño recordó que el año pasado quedaron fuera de la prórroga convenios como los de las federaciones de vecinos de la zona urbana y rural (48.000 euros), la Banda de Música de Gijón (180.000), el Ateneo Jovellanos (7.500), el Ateneo Obrero (7.500) y la Sociedad Cultural Gijonesa (7.500). Hasta abril no se aprobó una modificación que permitió dotarlos de fondos. Cree que las mismas entidades se verán afectadas por una situación similar este año y que a ellas podrían sumarse otras como Abierto Hasta el Amanecer (142.000), pues su convenio expiraba en 2018, y el centro especial de empleo Apta, ya que el acuerdo con el Ayuntamiento para subvencionar becas formativas a 50 trabajadores no existía el año pasado y por tanto no aparecerá tampoco en la prórroga. «Lo razonable sería llevar las modificaciones necesarias al Pleno en febrero o marzo», indicó.

Por otra parte, el Ayuntamiento ha convocado para mañana un Pleno extraordinario para aprobar la aportación de 151.000 euros a la Fundación Laboral Centro de Arte.