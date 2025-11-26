Recogida de juguetes en favor de Cruz Roja en Gijón
La entidad busca regalos para entregar a más de 500 menores. Para contribuir solo hay que escribir un WhatsApp o llamar al 667 66 50 19
Gijón
Miércoles, 26 de noviembre 2025, 06:51
Un año más, Cruz Roja busca juguetes, libros y material deportivo para entregar a más de 500 menores de la ciudad, con quienes trabajan en distintos proyectos durante el año. La entidad presentó este martes su campaña de recogida de juguetes en las oficinas de CajaGijón, entidad colaboradora, que se podrán depositar en la Asamblea de Cruz Roja hasta el 29 de diciembre.
Para contribuir, solo hay que escribir un WhatsApp o llamar al 667 66 50 19 para que la entidad asigne el juguete y así «apadrinar la petición de algún peque».