Recuerdo de la revolución soñada Hugo Mier, Esperanza Pellico, Patricia Villanueva, Paola Corral, Celia Pellico y Álvaro Fueyo posan en la plaza del Ayuntamiento, donde acamparon en 2011. / ARNALDO GARCÍA «No hicimos todo lo esperado, pero sí todo lo posible. Hay que analizar qué sigue sin cumplirse», dicen sus integrantes | Dos ciclos electorales después, la histórica llama del 15M pide una regeneración PABLO SUÁREZ GIJÓN. Domingo, 2 junio 2019, 05:08

El 15 de mayo de 2011 algo cambió en España. Miles de personas tomaron la plaza de Sol, en Madrid, y decidieron que era momento para cambiar las cosas. Gente de todo tipo, género, pensamiento y clase social a la que unía el hartazgo y la voluntad por cambiar una sociedad de la que se sentían excluidos. Sus voces corrieron como la pólvora por las gargantas de todo el país. Gijón no fue una excepción. «Había mucho revuelo en las redes. En Gijón habíamos organizado una manifestación y nos habíamos ido para casa contentos. Luego vimos lo que estaba pasando en Sol, cómo la gente ocupaba la plaza y pese a que al principio les echaba la Policía volvían con más ganas. Nos unimos enseguida».

Álvaro Fueyo tenía entonces 18 años y se encontraba preparando la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Fue uno de los primeros veinte en llegar a la plaza del Ayuntamiento. En cuestión de días eran ya 200 las personas acampadas bajo los soportales del Consistorio. «No todos pensábamos igual, pero compartíamos la ilusión por debatir, por tener decisión en la política y por cambiar la forma de hacer las cosas», recuerda. La ilusión era general. «Era algo mágico. Un revulsivo. Yo atravesaba momentos complicados y ver a tanta gente con la que me sentía identifada fue una sensación increíble. Durante esos días me daba igual llorar que reir», rememora Esperanza Pellico, pensionista. «A mí lo que me llamó la atención es que no era un movimiento convocado por alguien en concreto. Los que estábamos ahí éramos distintos, pero nos unía un interés por encontrar espacios de debate. Fue un proceso muy emocional», concuerda Patricia Villanueva, coordinadora de exposiciones y otra de las integrantes de aquella primera acampada.

En Gijón fueron 30 días de acampada.Un mes que inició una serie de corrientes que pasaron a influir en la agenda política, entonces marcada por la hegemonía de dos únicos partidos. «Yo no tardé en darme cuenta de que estaba viviendo algo histórico. Nunca antes había visto algo así. Tanta gente, tanto sentimiento colectivo...», cuenta Hugo Mier, ilustrador. «Una de las cosas que más a rajatabla llevábamos era blindar el espacio de partidismos. Estábamos muy unidos y no queríamos que ninguna bandera se apropiase de lo que estaba pasando», explica Paola Corral, dependienta.

Para muchos, el 15M supuso la oportunidad de cambiar las cosas de una forma hasta entonces inédita. Es innegable que lo consiguieron. «Fuimos despacio porque queríamos ir lejos. Nos revelamos contra las injusticias y conseguimos que la política diese un giro. Se dieron cuenta de que la calle estaba ahí», afirma Celia Pellico, profesora de FP. Esos cambios y la velocidad, inesperada, con la que cuajaron en la esfera política y social, hicieron que en pocos meses muchos de los integrantes del movimiento 15M sintiesen que se había tocado techo. «Pasamos de compartir las ideas entre nuestros colegas a ponerlas en la agenda política y a señalar a quienes nos estaban haciendo vivir así. Alcanzamos una especie de techo de cristal. Había que continuar de otra forma», reflexiona Villanueva. «En ese momento se optó por seguir creando antes que arriesgarse a desaparecer. A día de hoy sigo pensando que era la opción más razonable. Había que hacer algo más que quejarse», opina Javier Cayado, profesor de Secundaria y quien en aquella época terminaba sus estudios de Filología Hispánica.

Salto político

El avance del 15M era imparable. Fue entonces cuando se preparó un salto político del que no todos los integrantes del movimiento quisieron ser partícipes. «Es cierto que Podemos recoge un poco el testigo de aquellas protestas, pero la decisión de entrar en política no fue del 15M. Cada grupo decidió actuar en el terreno donde se sentía más útil, ya fuese en el activista o el político», defiende Villanueva. «De hecho, hubo muchas discrepancias respecto a si era o no conveniente entrar en política. Había gente que no estaba de acuerdo con dar ese salto», recuerda Alberto Roces, trabajador de una empresa de limpieza municipal.

Podemos y el 15M

«Podemos bebe del 15M, pero para nada lo representa. El 15M es inabarcable para una organización política», considera por su parte Fueyo. «Si la función de Podemos era representar el 15M no se yo. A la vista está que no salió bien», opina Cayado. Una de las personas que decidieron llevar el activismo a las instituciones fue Orlando Fernández, concejal de Xixón Sí Puede durante los últimos cuatro años. «Es cierto que se percibía cierta necesidad de dar un paso más, pero creo que la aparición de Podemos es una casualidad temporal. No solo Podemos tiene que ver con el 15M, hay muchos movimientos que tienen más que en común», afirma en referencia a, entre otros, el partido liderado por la alcaldesa de Barcelona en funciones, Ada Colau.

El 15-M había adquirido en muy poco tiempo la imagen de un boxeador imbatible. Sus integrantes tenían muy poco que perder y todo el hambre por destronar a quienes llevaban décadas ganando. Sin embargo, con el asalto al poder llegaron las fisuras. A la revolución le empezaron a temblar los pies. «Creo sinceramente que nos faltaron lecturas. Nos equivocamos en muchas cosas. Aún así volvería a participar y, si cabe, con más fuerza», asegura Cayado. «Personalmente, me di cuenta de que era es muy difícil trasladar la forma de pensar al ámbito político. No voy a negar que muchos de mis compañeros de manifestaciones me han reprochado ciertas decisiones políticas. Lo entiendo», confiesa Fernández.

La formación morada adquirió, al menos en lo que se refiere al terrreno mediático, la representación de las demandas del 15M. No fueron los únicos. «Está claro que Podemos se aprovechó del 15M, pero bajo mi punto de vista era lo que había que hacer. Creo que el error estuvo en decir que no queríamos sillones. ¡Claro que los queríamos! Es desde los sillones desde donde se cambian las cosas. Otra cosa es que el sillón tenga que estar limpio», considera Cayado. «Está claro que había interés político por aprovecharse del 15M. Había mucha gente que no había estado en ninguna movilización pero se ponía la pegatina para quedar bien», afirma Celia Pellico.

Ocho años después, tras los dos ciclos electorales correspondientes, la llama encendida en las plazas de todo el país comienza a pedir un nuevo fuelle que le haga recuperar la fuerza de antaño. «El cambio que provocamos se nota en el fin del bipartidismo, pero la desmovilización ha vuelto. Necesitamos algo nuevo», reflexiona Roces. «Se han cumplido muchas de las cosas que pedíamos en 2011, pero quedan otras tantas por cumplir. La restructuración empieza por analizar lo que falta y que un nuevo movimiento lo intente», opina Fueyo. «No hicimos todo lo esperado, pero sí todo lo posible», resume Corral.

La realidad es que el 15M, las acampadas, las manifestaciones y las asociaciones y movimientos sociales que surgieron de él forman ya parte de la historia democrática española. Termine o no la llama de apagarse, el camino ya está abierto.