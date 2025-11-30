El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Urgente Atraco a punta de pistola en una gasolinera de Gijón
Manuel Nevares, presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad Laboral señala las abandonadas piscinas. ARNALDO GARCÍA

Manuel Nevares Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad Laboral

«Recuperar las piscinas puede ayudar a la declaración de Patrimonio Mundial»

«Hay mucha gente dispuesta a poner fondos para recuperar la iluminación ornamental y para recuperar el órgano de tubos de la iglesia»

Laura Mayordomo

Laura Mayordomo

Gijón

Domingo, 30 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Era un lunes. 4 de octubre de 1971. Un Manuel Nevares que por entonces tenía catorce años llegaba de su Llenín natal (en el concejo ... de Cangas de Onís) para estudiar en la Universidad Laboral. En el complejo de Luis Moya fue alumno y acabó siendo también educador. Hoy, más de medio siglo después, tiene el «privilegio» de ver cada mañana la torre de la Laboral desde su casa, en Somió. El empresario y presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos tiene bien interiorizado su papel de «martillo pilón» a la hora de reclamar mejoras para el conjunto arquitectónico y defender su designación como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco. «Está difícil, pero hay que pelear por ello», asegura.

