Era un lunes. 4 de octubre de 1971. Un Manuel Nevares que por entonces tenía catorce años llegaba de su Llenín natal (en el concejo ... de Cangas de Onís) para estudiar en la Universidad Laboral. En el complejo de Luis Moya fue alumno y acabó siendo también educador. Hoy, más de medio siglo después, tiene el «privilegio» de ver cada mañana la torre de la Laboral desde su casa, en Somió. El empresario y presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos tiene bien interiorizado su papel de «martillo pilón» a la hora de reclamar mejoras para el conjunto arquitectónico y defender su designación como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco. «Está difícil, pero hay que pelear por ello», asegura.

–Empecemos por lo último: esos cerca de tres millones de euros que el Ayuntamiento anuncia que invertirá en la recuperación de las piscinas, las pistas deportivas y la casa de las maquetas.

–Qué falta hace. Estas piscinas eran muy populares. Volver a verlas funcionando sería una maravilla. Esto le soluciona el verano a la mitad de la población.

–Llevaban tiempo reclamando una actuación en esas instalaciones.

–Estamos contentos, porque es un dolor verlas así. Es algo que han entendido todos los partidos. Que se recuperen es un éxito. Si lo que peleamos sirvió para despertar alguna conciencia, para que esto no se pierda, bienvenido sea. Creo que puede ayudar además a ganar puntos para aspirar a la designación como Patrimonio Mundial por la UNESCO.

–Antes de hablar de eso déjeme preguntarle, ¿usted aprendió a nadar en esta piscina?

–Fue la primera piscina en la que me bañé en mi vida, pero cuando llegué aquí yo ya sabía flotar. Aprendí a nadar en el río de Llenín. De aquella manera... (risas). Aquí aprendí a tirarme de los trampolines.

–La disfrutarían bien, imagino.

–Y tanto. Se abría en mayo y solíamos ir por las tardes y los fines de semana. Cuando trabajé como educador, me incorporaba antes que los compañeros y alguna vez la disfruté para mí solo.

–La Laboral forma parte de la lista indicativa del Ministerio de Cultura, el primer paso para su declaración como Patrimonio Mundial. ¿Cree que se logrará?

–Es difícil, pero hay que pelear por ello. Yo sí creo que tiene visos de salir adelante. Estamos hablando de un complejo del siglo XX, que tiene arte, arquitectura, el servicio educativo que prestó y que presta a día de hoy. Esto no es un panteón ni un mausoleo. Aquí no hay enterrado ningún preboste.

–¿Se refiere a las reticencias de algunos por haber sido este un edificio mandado construir por el franquismo?

–Es que yo creo que la Universidad trajo más bien que mal. Aunque fuera una obra franquista, esto lo pagó el pueblo. Y fue para los hijos de los obreros. Yo no he encontrado pruebas de que aquí se redimieran condenas políticas. Desde la Asociación de Antiguos Alumnos luchamos como un martillo pilón por la declaración de Patrimonio Mundial de la Humanidad como en su día lo hicimos para que fuera declarada Bien de Interés Cultural, lo que se consiguió en 2016. Insisto, solo queremos el bien para la Universidad Laboral.

–Le he escuchado decir en alguna ocasión que sigue siendo una desconocida para muchos gijoneses y asturianos. Me cuesta creerlo.

–Pues sí. Todavía es una desconocida. Hay una parte de la población que no conoce esto. Que igual pasan cuando vienen al tanatorio o al hospital, pero que no entraron nunca. Me pasó el otro día con un conocido, ingeniero, de ochenta y pico años, que vino a conocerla y me dijo que quedó 'asustao' con lo que había aquí.

–¿Qué cambios espera en la visibilidad de la Laboral si logra el reconocimiento de la UNESCO?

–Va a adquirir una importancia enorme a nivel mundial. La gente no se hace la idea de lo que puede suponer para Asturias y para España. La asociación lleva tiempo dando charlas por toda Asturias para darla a conocer. La próxima será el día 12 de diciembre en el centro municipal de Pumarín Gijón-Sur.

–¿Viene a menudo por la Laboral?

–Sí.

–¿A disfrutarla o a chequear su estado de conservación?

–(Risas) Antes había un equipo multidisciplinar que se ocupaba del mantenimiento de manera permanente. Ahora se parchea. Se sacan a concurso obras, pero a veces quedan desiertos y hay que volver a convocarlos. Y el deterioro sigue. Ahí está parte de la cubierta de cobre, en la que faltan varias láminas.

–La obra de la cúpula de la iglesia ya está finalizada, así que podrá reabrir al público pronto.

–La pregunta es ¿qué hacemos con ella? Nosotros planteamos que se recupere el órgano y se den conciertos. Ya se lo trasladamos tanto a la consejera de Cultura, a la que, por cierto, vemos muy interesada en la Laboral, como al director general de Patrimonio.

–¿Qué otras actuaciones reclama la asociación?

–Algo muy sencillo, que pongan en hora los relojes de la torre porque cada uno marca una hora. También queremos que haya una exposición permanente sobre la historia del alumnado y la actividad docente que tuvo la Laboral. Y que se ponga en valor la pinacoteca del complejo, que se pueda exponer aquí.

–¿Y la iluminación ornamental?

–Lo hubo desde el año 56 en la torre y el patio central, con unos reflectores que consumían muchísimos kilowatios. Ahora se puede hacer con muy poco consumo eléctrico. Existe un proyecto que pagó el Ayuntamiento. Para recuperar la iluminación, como para reparar el órgano, hay mucha gente dispuesta a poner fondos para que se lleve a cabo.