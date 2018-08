«Tengas o no recursos, es el mejor servicio. Nos da tranquilidad», afirman las familias Apelan a la dificultad de compaginar el cuidado de sus hijos con el trabajo y también destacan que disfrutan de un amplio programa lúdico E. RODRÍGUEZ GIJÓN. Domingo, 26 agosto 2018, 03:18

Con el símbolo de la victoria y bailando. Así recibe Alejandro González Villa, de ocho años, a su madre, Inmaculada, en el colegio Rey Pelayo a las cuatro de la tarde, la hora a la que acaba el programa 11x12 en verano. «Es que el sitio es muy guapo, tengo muchos amigos y la pista es súper grande para jugar al fútbol y hacer 'guerras' con pistolas de aguas y moverse con el patinete», explica cuando se le pregunta por su amplia sonrisa. Inmaculada le escucha feliz. «Es un niño muy movido y muy madrugador, pues a las siete de la mañana ya está despierto. Y, aunque vamos a la playa y hacemos muchas cosas juntos, el verano se le hace eterno. Por eso, decidí apuntarlo, porque hay muchas actividades, se van de excursión... Lo pasan pipa y las monitoras son encantadoras. Y, yo, mientras está en el programa también tengo tiempo para organizarme», explica Inmaculada, que es madre soltera y tiene a toda su familia en su tierra natal, en Valladolid.

De este modo, en esa franja de 9 a 9.30 horas (que es cuando los alumnos entran en los campamentos), Inmaculada -que en este momento está en paro- puede echar currículos, ir a la biblioteca o acudir a una cita médica con más tranquilidad. «Para la gente que en este momento no trabajamos el servicio también está muy bien». Es la cuarta vez que hace uso de él. Las dos primeras veces, en la Escuelona, aunque entonces iban más temprano, porque Inmaculada tenía que estar a las ocho en su trabajo, en Porceyo, y previamente tenía que coger el autobús. «Para mí, tengas o no recursos, es el mejor invento del mundo», señala. «No quiero dejar a Alejandro a cargo de nadie en casa, porque tuve una mala experiencia y hay campamentos que no empiezan justo después de terminar el curso».

Manualidades y brochetas

Alejandro, alumno del colegio San Miguel, ha compartido con los demás niños una jornada en la que han hecho manualidades relacionadas con el circo. En concreto, corbatas de payaso y cariocas, y han participado en un concurso de cocina como si fuera 'Masterchef'. «Han hecho brochetas de frutas y hemos valorado la más sabrosa, la más original...», cuentan la coordinadora, María Delgado, y la monitora de Primaria, Jessica Rubio.

Precisamente, las manualidades es lo que más le gusta a Betsaida Gómez, que este año comienza tercero de Primaria en el Rey Pelayo y que asiste al 11x12 junto con su hermana Sarai, un poco más pequeña. Su madre, Reina, natural de Bolivia, trabaja en una casa cuidando a dos personas enfermas y afronta la maternidad en solitario. «No puedo dejar solas mientras trabajo, así que por eso vienen a las actividades y se quedan a comer hasta que a las cuatro las puedo recoger». Durante el curso, como a veces tiene trabajo hasta más tarde, siguen en el centro hasta las seis y media. «A mí me da mucha tranquilidad porque después hacen los deberes y se los revisan y cuando ando aprisa me digo: 'Bueno, las tareas ya están bien».

Mientras Betsaida se coloca su pequeña mochila, coge también el bocadillo para llevar. Los hay de chorizo, de pollo y de tomate y queso. Todos, con su zumo correspondiente.