«Cuando reduces el presupuesto y baja la calidad no es ahorro, es mala gestión»

Lara Martínez, en la Casa de la Palmera. / CAROLINA SANTOS Lara Martínez, gerente de la empresa municipal Divertia «Nos podemos permitir el lujo de aspirar a algo mucho mejor a lo que nos condenó Foro durante estos ocho años» MARCO MENÉNDEZ GIJÓN. Domingo, 1 septiembre 2019, 02:03

Lara Martínez (Gijón, 1978) fue concejala socialista en el anterior mandato en el Ayuntamiento. Ahora acaba de emprender un nuevo camino. El pasado jueves comenzó su etapa como gerente de la empresa municipal Divertia, con el objetivo de acometer su reorganización.

-Es la nueva gerente de Divertia pero ¿hasta cuándo? Porque la empresa municipal están llamada a desaparecer...

-Está llamada a reorganizarse, a poner orden en el caos que es esta empresa municipal desde que se creó. No se llamará Divertia, estará reorganizada de otra manera, pero será una empresa municipal la que gestione las áreas que ahora la incluyen.

-¿Esa reorganización mantiene todas las áreas actuales?

-No. Esa es la parte que nos toca empezar a trabajar.

-¿Cómo lo van a hacer?

-Nuestro planteamiento es el que le reclamamos al gobierno de Foro durante el mandato 2015-2019, porque entendemos que es el más lógico y operativo para que las cosas salgan adelante con la agilidad que se requiere. Queremos que el Jardín Botánico dependa del área de Medio Ambiente y Turismo, de la Concejalía de Promoción Económica.

-Foro argumentó que la creación de Divertia suponía un ahorro de dos millones de euros. ¿Se mantendrá con esta reorganización?

-En Foro dijeron dos millones como pudieron decir tres, uno o cinco. Cuando reduces el presupuesto de una entidad pública pero eso va en detrimento de su calidad no es un ahorro, es mala gestión. El ahorro fue el argumento que dio Foro, cuando la realidad es que lo único que hubo fue una condición que puso el PP para aprobar unos presupuestos. Nosotros defendemos que la gestión tiene que ser eficiente y eficaz, porque con ello nos jugamos la calidad de los servicios.

-¿Qué pretenden hacer con el Jardín Botánico?

-Tiene una parte lúdica que no cuestionamos. Pero sí que esa parte tenga más peso que la científica, que ha de recuperar el espacio perdido durante estos años.

-¿No va a perder esa parte lúdica?

-No, para nada. Pero un jardín botánico es un jardín botánico, no es otra cosa. Tiene que desarrollar una actividad científica como hizo desde su nacimiento hasta la creación de Divertia. Después hay una parte lúdica que favorece el acercamiento de la ciudadanía al equipamiento y que no tiene por qué desaparecer, pero ha de tener una distribución porcentual más equilibrada.

-Pero con el actual modelo el Jardín Botánico bate año tras año su récord de visitantes...

-Sí. El problema es cuando empezamos a valorar las cosas solo desde el punto de vista numérico. Por ejemplo, Venecia tiene una cantidad ingente de visitantes. Pero ¿eso es sinónimo de calidad? Los venecianos no lo creen así. La valoración que intentamos hacer no es solo la cuantitativa, sino la cualitativa. No por tener más visitantes un equipamiento es mejor.

-Lo mismo que le pregunto por los visitantes lo hago por los problemas que hubo, especialmente en el área científica...

-En la científica y en su propio funcionamiento diario, como problemas con el contrato de seguridad y otras cosas. Eso parte de que no tenía una dirección y nosotros no lo queremos así bajo ningún concepto.

-¿Y qué va a pasar con Turismo?

-Tiene un peso específico como sector lo suficientemente importante en la ciudad como para que se vea reflejado en su forma de gestión. Había quedado muy diluido en Divertia y queremos que recupere su protagonismo.

-El turismo crece, los cruceros llegaron a su límite... ¿Cuál es su planteamiento al respecto?

-¿El número de visitante sube? Sí, lo hace en la mayoría de los destinos. La pregunta que en ningún momento se hizo el gobierno de Foro es qué tipo de turismo queremos. ¿Una ciudad llena de despedidas de solteros?

-Eso lo está regulando el propio sector...

-Claro, pero un gobierno municipal ha de tener un criterio al respecto, es su obligación. Lo analizaremos y marcaremos hacia dónde queremos ir, que siempre es la calidad y no siempre la cantidad.

-Pero no pueden prohibir un tipo de turismo. ¿Cómo lo piensan hacer, a base de subir los precios?

-A base de precios y de no promocionar la ciudad como destino de despedidas de solteros, como se hizo en su momento. El camino lo tenemos claro y las acciones concretas las iremos detallando. Queremos un destino de calidad que sea sostenible a largo plazo. No podemos acabar con la ciudad en unos años.

-¿Cómo van a acometer esa reorganización de Divertia?

-Tenemos que hablar con los técnicos y ver el encaje jurídico para hacer una transformación a largo plazo y no para hacer un parche. Luego quedará la parte de Festejos, el Teatro Jovellanos y el Festival de Cine, que sería con lo que se quedaría la empresa. Eso nos permitirá afrontar la gestión cultural de la ciudad con una perspectiva más amplia.

-¿Qué plazos se marcan?

-Los tiempos serán los que tengan que ser para hacer las cosas bien. No pretendemos que esto se resuelva en un mes si son necesarios seis. Hay que hacer un planteamiento global de todas las áreas y que lleve el tiempo que tenga que llevar.

-¿Cuál fue su primera preocupación al llegar a la gerencia de Divertia?

-La suerte que tiene esta empresa, y la que tuvo esta ciudad durante los años de caos bajo el paraguas de Divertia, es que la empresa está formada por grandes profesionales que mantuvieron el barco con un rumbo digno en la medida de sus posibilidades. Mi primera preocupación al llegar es que todos estos profesionales estén a gusto y se sientan identificados con la empresa y con el proyecto que queremos plantear, porque somos una ciudad que se puede permitir el lujo de aspirar a algo mucho mejor a lo que nos condenó Foro estos ocho años.

-La alcaldesa dijo que Gijón tenía que volver a ser referente cultural del norte. Difícil si se compite con el Centro Botín o el Guggenheim, ¿no?

-Gijón tiene personalidad propia. No podemos aspirar a ser una copia de Bilbao. Ese fue un error de muchas ciudades que quisieron tener su Guggenheim. Creo que competir por copiar o ser similares a otras ciudades, en una ciudad como Gijón, con los recursos que tenemos, sería un error. Podemos aspirar a lo que queramos.

-¿Y qué me dice del Festival de Cine? ¿Habrá cambios?

-Tenemos que ver qué festival tenemos, qué festival queremos y hacia dónde vamos. El punto en el que estamos es en el de analizar y que los pasos que demos den lugar a cosas que se puedan mantener en el futuro. No queremos parchear.